Après le crash, un film musical pour le Sherbrookois Jipé Dalpé

Après des mois de préparation, huit musiciens se sont joints à Jipé Dalpé pendant la journée. Après le crash est le titre du quatrième album du musicien, paru en 2019 après un grave accident de voiture.

« Ça m’a pris presque quatre ans avant de pouvoir refaire de la musique suite à ça. Les chansons sont teintées de ça, une chute, se relever. » — Une citation de Jipé Dalpé, auteur-compositeur-interprète multi-instrumentiste

Moi, ça a été physique, mais d’autres c’est des ruptures de cœur, la maladie, des amitiés et tout ça. Je pense que le thème est relativement rassembleur , ajoute-t-il.

« Flirter » avec la musique

Autour de l'artiste et des musiciens, une équipe technique estrienne a préparé le tournage sur différents plateaux installés dans la basilique-cathédrale. La scène centrale et ses décors en périphérie ont été imaginés par le réalisateur Laurent Ulrich.

Ce qui me touche le plus dans sa musique, c’est la douceur. Dans un univers un peu plus rock et intense, ce sont les moments plus introspectifs , souligne le réalisateur.

Le réalisateur Laurent Ulrich. Photo : Radio-Canada / Guylaine Charette

Il a donc voulu représenter ces moments à l’écran. Dans la plupart des scènes, il y a ce que j’appelle la cage. Il est avec ses musiciens, et à un moment donné, il va être isolé et tranquillement il va retrouver le contact avec son groupe, explique-t-il. On essaie de fusionner le vidéoclip avec le spectacle capté.

« On est dans une zone plus cinématographique, qui flirte avec la musique. » — Une citation de Jipé Dalpé, auteur-compositeur-interprète multi-instrumentiste

Le film d'une durée d'environ 50 minutes sera mis en ligne au début du mois de juin. Il faudra acheter un billet pour le voir. Cette formule s'est développée durant la pandémie.

Klô Pelgag, les Trois Accords ont fait de beaux films musicaux. Il y a eu comme une envie des musiciens de dire "on aimerait ça présenter au monde quelque chose qui reflète pour vrai ce qu’on fait" , remarque Jipé Dalpé.

C’est comme un autre objet, qui je pense va durer dans le temps malgré tout, mais je pense qu’on est tellement encore en train de le développer que c’est dur de réaliser l’impact que ça aura , ajoute-t-il.

Jipé Dalpé dans un des décors installés pour le tournage. Photo : Radio-Canada / Guylaine Charette

Après cette aventure, Jipé Dalpé retrouvera le public pour quelques spectacles, avant de se mettre à l'écriture de son cinquième opus.

Avec les informations de Guylaine Charette