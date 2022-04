Apprendre à vivre avec le Parkinson, un jour à la fois

J'ai une très belle qualité de vie , souligne Danièle Beaudoin, rencontrée dans le cadre du mois de sensibilisation à la maladie de Parkinson.

La septuagénaire s'informe à l'aide de sa tablette, joue du piano, fait de la couture et envisage même de s'initier éventuellement à la boxe.

Cette retraitée de Chicoutimi déborde de vivacité intellectuelle et possède une énergie contagieuse.

Absolument rien ne porte à croire qu'elle est atteinte d'une grave maladie neurodégénérative.

Pourtant, il y a environ deux ans, elle a constaté que sa main droite tremblait. De prime abord, elle n'a pas paniqué.

Je me disais : "Ça doit être de la fatigue accumulée, peut-être un peu de stress." Ça a duré quelques mois.

Or, le problème ne s'est pas résorbé avec le temps. À un moment, c'est devenu de plus en plus fort, de plus en plus souvent. C'était au repos , partage-t-elle.

Un diagnostic bouleversant

Grugée par l'inquiétude, elle a consulté une neurologue. Après s'être soumise à une batterie d'examens, le diagnostic reçu l’a bouleversée.

Je l'ai su un vendredi. J'ai pleuré ma vie la première fin de semaine, le samedi et le dimanche. J'anticipais le pire tout de suite , laisse-t-elle tomber.

Il y a des symptômes plus graves avec les années qui peuvent venir comme des difficultés à parler, à déglutir. Il y a donc plus de risques d'étouffement. Il y a des gens qui sont en chaise roulante. Ils ne sont plus capables de se déplacer , ajoute-t-elle.

Danièle Beaudoin est bien consciente du fait que si elle développe les symptômes les plus graves associés à sa maladie, son autonomie sera hypothéquée de manière irrémédiable. Dans une telle éventualité, elle assure qu'elle refusera catégoriquement de s'accrocher.

J'ai commencé à préparer mes enfants en leur disant : "Tant et aussi longtemps que je vais être capable de prendre soin de moi et du lieu où j'habite, ça va être correct. Le jour où je ne pourrai plus faire ça, je vais demander l'aide médicale à mourir."

En envisageant le pire et en exposant clairement son intention à ses proches, Danièle Beaudoin a pu retrouver peu à peu sa sérénité.

Désormais, sa philosophie de vie est empreinte d'acceptation et de simplicité.

« Je tente de vivre ça au jour le jour. Je n'ai pas de contrôle sur l'évolution de la maladie. Je peux juste prendre soin de moi, bien m'alimenter, faire de l'exercice, avoir des activités de détente aussi. » — Une citation de Danièle Beaudoin

Des services pour les personnes atteintes et leurs proches

Malheureusement, il n'existe encore aucun moyen d'éradiquer le Parkinson. Par contre, une bonne hygiène de vie et une médication adéquate peuvent permettre de freiner la progression de la maladie.

Dans la région, l'organisme Parkinson Saguenay-Lac-Saint-Jean offre des services aux personnes atteintes de la maladie.

Des cours d'activité physique, des séances de méditation, des ateliers de musicothérapie et des conférences pour encourager les malades à socialiser, à bouger et à conserver leur autonomie sont proposés.

La directrice générale de l’organisme, Sonia Bernier, indique que les personnes atteintes peuvent aussi se joindre à des groupes de soutien.

Les groupes de soutien permettent l’espoir également pour les personnes atteintes, puis se dire : "C’est correct, on a la maladie, qu’est-ce qu’on fait?" Le pouvoir d’agir, c’est d’agir sur la maladie, ça joue sur les symptômes, estime-t-elle. Se faire du bien et permettre justement de dédramatiser un peu la situation.

Les proches aidants ne sont pas oubliés. Ils sont encouragés à échanger entre eux et à comparer leurs expériences.

Les proches aidants vont dire : "Toi, est-ce que tu vis ça? Comment tu vois ça?" L’impact de la maladie, dans leur vie, est important. Donc, comment ils vont devoir se protéger, pour éviter l’épuisement, des trucs, comment s’outiller.

