Boris Brott, chef d’orchestre canadien de renom, est mort

M. Brott, chef d'orchestre et conférencier, avait 78 ans.

C'est avec le cœur très lourd que nous annonçons le décès soudain et tragique du seul et unique génie musical et visionnaire artistique canadien Boris Brott , peut-on lire sur le compte Instagram du Brott Music Festival. Le message a été publié en après-midi mardi.

Le chef d'orchestre a fondé le festival, et sa femme, Ardyth, en est la directrice exécutive.

Il manquera cruellement à tous ceux qui appréciaient son talent inégalé et à ceux qui l'aimaient. [...] Alors que la famille et le personnel sont confrontés à cette nouvelle impensable, nous leur demandons de respecter leur vie privée en ce moment , indique le communiqué du festival.

Enquête de l’ Unité des enquêtes spéciales UES

La police de Hamilton a signalé un délit de fuite plus tôt dans la journée de mardi dans le quartier Durand de la ville. Puis, les policiers ont déclaré qu'un homme de 78 ans était mort. Ils n'ont pas confirmé l'identité de M. Brott, mais ont confirmé à CBC qu'il n'y avait pas eu d'autres collisions mortelles concernant des piétons dans la ville, mardi.

Selon les policiers, quelqu'un a appelé le 911 à 10 h au sujet d'un véhicule conduisant du mauvais côté de la route sur Hamilton Mountain.

Les répartiteurs ont émis un message à l'intention de toutes les voitures pour demander aux patrouilleurs de surveiller le véhicule , peut-on lire dans un communiqué de presse de la police.

Vers 10 h 20, un homme a été happé sur la rue Park Sud à l'angle de la rue Markland.

Selon les policiers, l’homme a été transporté à l'hôpital, où il est mort.

L’Unité des enquêtes spéciales (UES) a ouvert une enquête au sujet de la poursuite policière qui a suivi l'accident. Trois policiers et le conducteur ont été blessés.

Selon les policiers, le conducteur a quitté les lieux, mais a été arrêté sur l'avenue Elmwood, près de la rue Garth.

Les trois agents et l'accusé ont été emmenés à l'hôpital, selon la police.

L'unité de reconstruction de la police de Hamilton enquête sur la collision.

Des hommages

Plusieurs personnes ont réagi à la mort de M. Brott.

Absolument choquée et attristée par la nouvelle du décès de Boris Brott. Il était un trésor canadien et son talent visionnaire et musical a rendu tous les Hamiltoniens fiers , a déclaré Sandy Shaw, qui est députée provinciale dans la région.

Selon la direction du Brott Music Festival, qui a été lancé en 1988 à Hamilton, M. Brott a collaboré avec six orchestres canadiens, dont l'Orchestre philharmonique de Hamilton. Il a été son directeur musical pendant 23 ans.

En 1987, il a été fait officier de l'Ordre du Canada.

L'Orchestre classique de Montréal a aussi publié une déclaration : Toute la famille OCM est dans un état de choc et d'incrédulité. Boris Brott était le cœur et l’âme de l'Orchestre classique de Montréal, un ambassadeur extraordinaire de la musique classique, reconnu au-delà de nos frontières, un mentor pour d'innombrables jeunes musiciens et un ami très cher pour plusieurs parmi nous. Son décès soudain laisse un vide profond dans la communauté musicale et une grande tristesse dans nos cœurs.

Avec les informations de CBC News