Vers une fusion de la Municipalité et de la Paroisse de Plessisville 

Selon le maire de la Ville de Plessisville Pierre Fortier, plusieurs résidents en ont assez des tractations municipales. La Ville et la Paroisse se tournent donc vers le ministère des Affaires municipales pour évaluer la possibilité de se regrouper.

« On veut avoir une étude précise sur les avantages économiques et sociaux, culturels de s'arrimer, de s'affilier. J'aime bien le mot « affilier ». On voit aujourd'hui des industriels s'affilier pour être plus forts, c’est ça qu’on veut faire aussi. »