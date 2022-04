Un hélicoptère pour déglacer les quais de la Péninsule acadienne

L’entreprise québécoise Hélinovations a été approchée par des pêcheurs de la région qui souhaitaient permettre aux bateaux coincés au quai de prendre la mer le plus rapidement possible.

Il y avait […] épais de glace, fais que ça a été quand même une belle place pour venir tester notre appareil , lance Jean Després, co-directeur de Hélinovations.

Ce dernier a mis plusieurs années à mettre en place ce système de déglaçage.

Les pics en acier ont été conçus sur mesure. C’est moi qui les ai inventés et qui les ai fabriqués au complet , dit-il.

Deux pics sont utilisés pour la manœuvre, l’un de 400 livres et l’autre de 1000 livres.

On est capable de lever beaucoup plus pesant avec cet hélicoptère-là. C’est vraiment facile à lever pour l’opérateur , dit Jean Després.

André Bibeau (à gauche) et Jean Després (à droite) de l'entreprise Hélinovations, le 5 avril 2022.

Jean Després explique que la technique de déglaçage par hélicoptère permet également d’accéder à des endroits qui seraient normalement inaccessibles pour d’autres appareils.

On se déplace quand même assez vite avec un hélicoptère, alors c’est facile de se déplacer pour aller faire des jobs , ajoute-t-il.

Jean Després affirme que plusieurs curieux sont venus voir l’opération en cours.

On ne s’attendait pas d’avoir autant de visite que cela , dit-il. Un hélicoptère qui lâche un pic pour casser de la glace, c’est du jamais vu […] c’est pour cela que ça attire beaucoup de monde.

Un outil de plus

L’entreprise Hélinovations a utilisé l'an dernier son système avec succès dans des rivières du Québec afin d’empêcher les inondations. C’est toutefois la première fois qu’ils effectuent une opération au Nouveau-Brunswick.

Il s’agit d’un essai payé par l’Association des crabiers acadiens et par l'Association des pêcheurs professionnels crabiers acadiens. L’opération de quelques jours aura également lieu dans la région de Caraquet. Elle coûte environ de 30 000 $ à 40 000 $.

Le président de l’Association des crabiers acadiens, Joël Gionet, indique que son secteur est toujours à la recherche d’innovation et de nouveaux moyens pour se débarrasser de la glace, encore présente à Shippagan et à Caraquet.

Il n’y a aucun navire qui peut rentrer et aucun navire qui peut sortir. Ça fait qu’on attend l’arrivée de l’aéroglisseur, du brise-glace de la garde côtière. On attend tous ces outils-là pour finaliser le déglaçage , dit Joël Gionet. Le secret c’est de combiner plusieurs outils pour nous permettre de sortir en mer le plus tôt possible .

Si l’opération de déglaçage d’Hélinovations est concluante, Joël Gionet affirme que la compagnie pourrait être appelée chaque année.

Des glaces importantes

Harvey Vardy, directeur régional des programmes à la navigation de la Garde côtière canadienne, confirme que deux navires ont commencé des opérations de déglaçage dans la région depuis le 26 mars.

On a le Sir William Alexandre et on a une machine amphibie qui est sur la glace depuis la dernière fin de semaine de mars , indique-t-il.

M. Vardy estime que le niveau des glaces est supérieur à la normale cette année.

Les conditions de glace sont plus sévères que l'an dernier c'est certain , dit-il.

Avec toutes les ressources en place, incluant celles de la Garde côtière et l'hélicoptère, il reste à souhaiter des conditions météorologiques favorables pour dégager les quais, surtout des vents du sud.

