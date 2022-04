Salle comble en appui au tramway de Québec

Des citoyens et politiciens de plusieurs partis politiques de tous les ordres de gouvernement demandent au gouvernement du Québec de donner le feu vert au projet de tramway à Québec, et ce, sans condition.

On fait aussi de l’information en format collation.

Près de 500 personnes se sont déplacées au Centre Horizon dans le Vieux-Limoilou pour lancer un message à la veille du conseil des ministres, mardi. Le gouvernement doit adopter des décrets permettant à la Ville de Québec de passer à la prochaine étape dans son projet de tramway et de lancer les appels de proposition.

L'organisateur du rassemblement Sol Zanetti et la députée du Parti libéral du Québec, Marwah Rizqy Photo : Radio-Canada / Frederic Vigeant

L’organisateur du rassemblement, le député solidaire du centre-ville de Québec, Sol Zanetti, craint que le gouvernement ne continue à mettre des bâtons dans les roues du projet. Il ne fait toujours pas confiance au gouvernement. Il redoute même que la province impose un référendum à la population sur le projet de transport en commun.

Ce que je crains, c’est qu’on retarde le projet encore et qu’on mette des conditions qui soient dilatoires juste pour perdre du temps et faire augmenter les coûts du projet et tirer la "plogue" , a dit Sol Zanetti.

La porte-parole de l'opposition officielle responsable de la région de la Capitale-Nationale, Marwah Rizqy, n'a pas manqué de rappeler que les citoyens de Québec ont voté en novembre dernier pour un maire en faveur du tramway. C'est une preuve de l'acceptabilité sociale du projet, selon elle.

« Si jamais François Legault ose demander un référendum [sur le tramway], bien j'en veux un sur le nickel et j'en veux un sur le 3e lien! » — Une citation de Marwah Rizqy, députée du Parti libéral du Québec et porte-parole pour la région de la Capitale-Nationale

La conseillère municipale de Limoilou Jackie Smith a lancé un appel à une plus grande mobilisation autour du projet afin que le « gouvernement livre le tramway maintenant ». Photo : Radio-Canada / Frederic Vigeant

Une trentaine de personnes ont pris la parole : des représentants de groupes de citoyens jeunesse, d’aînés, de quartiers. Des universitaires spécialisés en mobilité et des politiciens se sont aussi fait entendre.

Je veux remercier le premier ministre François Legault sans qui on n'aurait jamais été ici, ce soir , a déclaré la conseillère municipale de Limoilou, Jackie Smith. Si on veut un tramway, c’est maintenant qu’on doit se mobiliser!

La nécessité de regarder à long terme, selon des citoyens

Le président de la Société de développement commercial Saint-Roch, François Lebel, a avoué avoir remis en question le projet de tramway lors de la pandémie, mais le propriétaire d'une épicerie sur Saint-Joseph a expliqué à la foule que la Ville doit avoir une vision à long terme quant à la mobilité.

Sérieusement, est-ce qu'on peut juste se mobiliser pour que le transport en commun arrête d'être un enfant pauvre, arrête d'être vu comme une verrue dans la ville de Québec? , a exposé François Lebel.

François Lebel est le président de la SDC Saint-Roch et propriétaire d'une épicerie sur la rue Saint-Joseph. Photo : Radio-Canada / Frederic Vigeant

Michel Couturier, un citoyen du quartier Lairet, était aussi présent avec sa femme pour entendre les discours.