Malade, Mika reporte ses spectacles prévus au Québec

L’auteur-compositeur-interprète américano-libanais devait d’abord se produire jeudi au Centre Vidéotron de Québec, puis samedi au Centre Bell, à Montréal. Le spectacle dans la métropole aura finalement lieu le 25 avril, et celui dans la Capitale-Nationale le 27 avril.

Mika se rendra le lendemain à La Baie, pour y donner le concert qui était prévu pour le 11 avril.

Les détenteurs et détentrices de billets peuvent conserver leur siège réservé ou se faire rembourser.

L’auteur de succès comme Grace Kelly et Relax, Take it Easy n’a pas précisé la nature de la maladie dans sa publication Instagram. Il a cependant assuré ses fans que lui et son équipe étaient sur la voie de la guérison .

Cette tournée nord-américaine devait initialement être lancée en mai 2020, mais avait été repoussée en raison de la pandémie. Le musicien y présente notamment les pièces de son plus récent album, My Name Is Michael Holbrook, sorti en octobre 2019.