Le Séminaire de Chicoutimi bascule en enseignement en ligne pour deux jours

La décision de donner les cours en ligne mercredi et jeudi a été prise mardi après-midi avec l’accord de la santé publique, afin d’assurer la continuité et la qualité des services pédagogiques , a indiqué la directrice générale de l’école secondaire privée, Bianca Tremblay.

Les absences d’enseignants sont plus importantes depuis le début de la semaine, comme dans plusieurs autres écoles de la région. Huit enseignants étaient absents mardi au Séminaire de Chicoutimi.

On est une petite école, un petit milieu. Huit professeurs, c'est énorme pour nous, a indiqué Mme Tremblay. On avait encore un plan B et un plan C, mais on est confiant en notre école en ligne. Ça a beaucoup penché dans la balance.

Bianca Tremblay, directrice générale du Séminaire de Chicoutimi Photo : Radio-Canada / Myriam Gauthier

L’enseignement en ligne facilitera la logistique pour les enseignants et la direction, alors que des suppléants surveillaient des groupes en classe pendant que des enseignants en isolement enseignaient à distance.

« Pour les enseignants, on était rendus à notre limite possible, a-t-elle indiqué. [...] On est très confiant de notre école en ligne, on l'a vécue beaucoup. Les jeunes sont outillés et expérimentés, nos professeurs également. » — Une citation de Bianca Tremblay

L’absence chez les élèves est de son côté en diminution, alors que celles liées à la COVID-19 sont moins importantes depuis deux semaines, a précisé la directrice générale. Présentement, environ 40 élèves sont absents, sur 550.

Les élèves seront de retour en classe lundi, alors que vendredi est une journée pédagogique. Les activités parascolaires se poursuivent sinon selon l’horaire prévu.

L’absentéisme toujours important dans les écoles

L’absentéisme lié à la sixième vague de COVID-19 continue de compliquer les activités pédagogiques dans les écoles de la région, alors qu’il avait rapidement augmenté dernièrement.

La présidente du Syndicat de l’enseignement de la Jonquière, Nicole Émond, mentionne qu’il s'agit d’un autre défi supplémentaire pour ses membres.

On a l’impression d’être dans un mauvais film. Quand les élèves sont absents, c’est toujours difficile pour le suivi des élèves, surveiller les travaux faits, les travaux non faits. Les difficultés se creusent. Le taux d’absentéisme du personnel augmente aussi, ce qui fait que souvent, c’est le personnel qui se remplace entre eux, donc c’est extrêmement difficile.

Avec les informations de Nicolas St-Pierre