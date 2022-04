COVID-19 : l’IUCPQ annule 5 chirurgies

La 6e vague de COVID-19 n'épargne pas à nouveau les établissements de santé dans la région de Québec. À l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ), cinq chirurgies sont annulées mercredi.

Deux chirurgies cardiaques n'auront pas lieu ainsi que trois chirurgies bariatriques. Toutefois, aucune salle d'opération n'est fermée.

Toutes les autres interventions (en chirurgie thoracique oncologique, en hémodynamie et en électrophysiologie) auront lieu.

L'omniprésence de la COVID-19

Lundi, 170 employés sur les 3 700 qui travaillent à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec IUCPQ avaient contracté la COVID-19, contre 180 vendredi dernier.

De plus, ce même jour, 33 patients hospitalisés étaient atteints du virus à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec IUCPQ .

La situation sera réévaluée dans les prochains jours, explique Joël Clément, conseiller-cadre aux relations publiques de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec IUCPQ .

Comme la situation évolue, nous nous ajustons de jour en jour. Notre objectif demeure toujours le même : offrir le maximum d’accès à nos services tertiaires spécialisés en fonction des ressources disponibles au sein de l’organisation (ressources humaines et lits) , précise M. Clément dans un échange de courriels.

Ce n'est pas la première fois que l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec IUCPQ est contraint d'annuler ou de reporter des chirurgies. L'établissement de santé avait mis en place un plan de délestage en avril dernier, puis en octobre 2020 notamment.

Record de travailleurs absents

Lundi, le Centre hospitalier universitaire CHU de Québec dénombrait plus de 580 travailleurs absents en raison de la COVID-19, du jamais-vu depuis le début de la pandémie, faisant craindre un délestage de ses activités.

Dans toute la province, 31 décès ont été déclarés durant 24 dernières heures (de lundi à mardi) et les hospitalisations sont toujours en hausse, plus 72 pour un total de 1479. De plus, 69 personnes se trouvent aux soins intensifs.

Dans la Capitale-Nationale, 153 personnes atteintes de la COVID-19 occupent un lit, soit une hausse de 8 personnes par rapport à la veille.

