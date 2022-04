La saison des semences dans le sud de l’Alberta commence dans la sécheresse

Le sud de l’Alberta a reçu des précipitations largement inférieures à la normale dans les derniers mois et le sol est particulièrement sec. Après une année déjà éprouvante, des agriculteurs s’inquiètent en ce début de saison des semences.

Stephen Vandervalk a une ferme de 12 000 acres, quelque 200 kilomètres au sud de Calgary. Il a commencé à ensemencer ses champs d’orge mardi.

[Le sol] est vraiment vraiment sec. On met les graines plus profondément sous terre. C’est même un peu incertain si on devrait être en train de planter parce qu’il y a si peu d’humidité , décrit-il.

Il y a un gros risque que ces graines sèchent avant l’été et ne produisent presque rien cette année. Il s’en tient donc à un seul champ pour cette semaine.

Il n’aura cependant pas le choix de planter le reste très bientôt, s’il veut finir les semences à temps.

Nous avons besoin de pluie dans les trois ou quatre prochaines semaines , dit l’agriculteur, qui est également vice-président de l’Association des producteurs de blé de l’Ouest canadien.

Selon Environnement et changement climatique Canada, les conditions de sécheresse pourraient persister encore plusieurs semaines dans certaines régions.

Des précipitations sous la normale

Des conditions de sécheresse grave et extrême ont été enregistrées dans une partie du sud de l’Alberta et de la Saskatchewan en février, selon Agriculture et Agroalimentaire Canada.

Au cours des trois derniers mois, la plupart des régions albertaines au sud de Red Deer n’ont eu qu’entre 40 % et 85 % des précipitations moyennes qu’elles reçoivent habituellement lors de cette période.

Ce pourcentage chute sous la barre des 40 % dans quelques régions de l’extrême sud et du sud-est.

Le nord de l'Alberta a eu des précipitations plus abondantes que d'habitude dans les trois derniers mois, mais c'est le contraire dans le sud. Photo : Agriculture et agroalimentaire Canada

C’est plutôt épeurant en ce moment , affirme le vice-président de la Commission du blé et de l’orge de l’Alberta, Leroy Newman.

Le peu de neige qu’on a eu cet hiver - et c’était vraiment peu - a complètement disparu dans les derniers jours , dit-il.

Il cultive des pois, de l’orge et du blé sur quelque 4000 acres de terres près de Gladys, à 20 minutes à l'est d'Okotoks.

Il sait qu’il devra commencer à semer d’ici deux semaines et espère ardemment que Mère Nature change d’humeur d’ici là.

Beaucoup d’espoirs pour la saison 2022

La dernière saison agricole a été particulièrement rude pour les agriculteurs des prairies, particulièrement en raison d’une intense sécheresse. Les perturbations à la chaîne d’approvisionnement causées par la pandémie ont aussi compliqué les choses.

Leroy Newman et Stephen Vandervalk affirment tous deux que leurs dernières récoltes étaient les pires depuis au moins 30 ans.

La hausse de la valeur des produits agricoles sur les marchés mondiaux leur donne espoir de remonter la pente cette année.

Toutefois, si la pluie n’arrive pas bientôt, ils pourront difficilement en profiter et les consommateurs seront aussi pénalisés, expliquent les deux hommes.

Ne soyez pas surpris si vous voyez les prix augmenter au magasin, mais espérez qu'il va pleuvoir! , lance Leroy Newman.

Il reste optimiste, sachant que la météo peut changer à n’importe quel moment.

Avec des informations de Marc-Antoine Leblanc