COVID-19 : quatre nouveaux décès dans des CHSLD de la MRC du Rocher-Percé

On fait aussi de l’information en format collation.

En date du 4 avril, trois décès ont été rapportés au Centre d'hébergement et de soins de longue durée CHSLD Villa Pabos et un à l’unité de soins de longue durée (USLD) de l’hôpital de Chandler.

Des éclosions de la maladie touchent ces deux établissements : 16 des 62 résidents du Centre d'hébergement et de soins de longue durée CHSLD Villa Pabos et 23 des 32 résidents de l’unité de soins de longue durée USLD de l’hôpital de Chandler.

Le directeur régional de santé publique, le Dr Yv Bonnier-Viger, n'est toutefois pas alarmé par ces données. Il rappelle que l'espérance de vie moyenne d’une personne qui rentre en Centre d'hébergement et de soins de longue durée CHSLD est d’environ six mois.

De temps en temps, on a des gens qui décèdent, comme c’est le cas lors d’épidémies d’influenza. On a des gens qui sont très âgés, très compromis, puis c’était l’influenza qui venait les chercher, et là c’est la COVID-19 , explique-t-il, résigné.

Situation stable aux Îles

Aux Îles-de-la-Madeleine, quatre personnes sont hospitalisées avec la COVID-19 et un premier décès sur le territoire, lié au SRAS-CoV-2, est aussi survenu dans les derniers jours.

Des éclosions sévissent également dans 10 milieux de vie de l'archipel, que ce soit en Centre d'hébergement et de soins de longue durée CHSLD ou dans des résidences privées pour aînés.

Judith Arsenault, directrice par intérim du programme santé physique au Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS des Îles, affirme que la situation demeure stable, malgré tout, et ne nécessite pas de délestage jusqu'à maintenant.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS a toutefois recours à du temps supplémentaire obligatoire afin d’assurer une continuité de service.

Ce sont des contextes de travail auxquels on est moins habitués aux Îles, ça ne fait pas partie de notre routine, et là, c’est quelque chose qu’on vit de manière régulière , explique-t-elle.

Selon elle, des employés qui ont reçu un résultat positif à la COVID-19 auraient pu être appelés à travailler et prodiguer des soins, comme ça a été le cas au Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS de la Gaspésie. Toutes les précautions sont cependant prises pour qu’ils ne puissent pas propager le virus, rassure-t-elle.

Il y a une évaluation vraiment pointue des symptômes qui est faite par l’équipe du bureau de santé. Ce sont des gens qui sont amenés à travailler avec une clientèle infectée à la COVID-19 , indique-t-elle.

Port du masque obligatoire

Le port du masque dans les lieux publics sera d’ailleurs maintenu jusqu'au 30 avril au Québec.

Il s'agit d'une mesure prudente, selon le directeur de la santé publique le Dr Yv Bonnier-Viger.

Respecter cette mesure va aider beaucoup à diminuer la pression virale. On a des preuves scientifiques qu’un masque bien porté réduit de 50 % la transmission. Dans un contexte où il y a beaucoup de transmission, ça fait une grosse différence , explique-t-il.

La recrudescence des cas et des hospitalisations causées par la COVID-19 ces dernières semaines au Québec oblige la santé publique à réagir pour tenter de freiner la propagation de la maladie.

Le Dr Bonnier-Viger rappelle qu’il est conseillé de s’isoler cinq jours après l'apparition de symptômes de la maladie, puis d’utiliser un test antigénique au bout de cette période.

Il y a tellement de virus en circulation qu’actuellement, les gens qui ont des symptômes, c’est presque certain que c’est de la COVID-19. La preuve du contraire va venir seulement au bout de quatre ou cinq jours , indique-t-il.

La montée virale atteint son pic chez l'individu deux ou trois jours après le début des symptômes. Si on se teste au jour un ou deux des symptômes, on a de grandes chances d’avoir un résultat négatif , ajoute le Dr Bonnier-Viger.

Avec les informations de Bruno Lelièvre