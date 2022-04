Emplois étudiants : des stratégies pour recruter et des conseils pour les jeunes

Une baisse des candidatures à Alma

Chaque année, Alma engage une centaine d'étudiants pour occuper différents postes, dont la majorité pour les camps de jour.

La conseillère en communication à la Ville, Claude Madore, rapporte que le nombre de candidatures reçues depuis quelques années est en chute libre.

On a une dizaine d'emplois pour les travaux publics. Il y avait une centaine d'applications et là maintenant on parle, l'année passée, d'une vingtaine. Donc, depuis 2015, c'est vraiment en déclin. En quelques années il a fallu user de différentes stratégies, c'est vraiment très différent , a-t-elle témoigné.

L'une de ces stratégies est l'utilisation des médias sociaux avec l'utilisation d'images humoristiques.

La conseillère en communication pour la Ville d’Alma, Claudia Madore, réfléchit déjà à des stratégies de recrutement à mettre en place pour l’année prochaine. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

De meilleurs salaires au Zoo sauvage

Pour recruter, des organisations ont choisi d’augmenter les salaires. C’est ce qu’a fait le Zoo sauvage de Saint-Félicien avec un rehaussement de 12,5 %.

On avait une quarantaine de postes à couvrir et au moment où on se parle, il y a un poste qui reste à combler. Donc, pour nous, je dirais que ça dépasse un peu nos attentes. On sait que la compétition est forte et on passe de l'employé qui ramasse les cabarets au restaurant à l'étudiant qui va conduire un train avec 80 personnes derrière lui. Alors, on a vraiment besoin de choisir nos employés de façon spécifique , a révélé la directrice générale du zoo, Lauraine Gagnon.

Le Zoo sauvage de Saint-Félicien a pratiquement comblé tous ses postes. Photo : Radio-Canada / Marie-Michèle Bourassa

Des conseils du Carrefour jeunesse emploi

Si les organisations usent d'astuces pour attirer les étudiants, les jeunes eux, doivent bien réfléchir avant de poser leur candidature.

Les jeunes peuvent vite se perdre là-dedans, à savoir qu'il y a des besoins partout. Mais je pense qu'où va donner un coup de main, c'est dans cette réflexion-là. De partir de qui je suis, dans quoi je suis à l'aise, pour cibler le bon type d'emploi , a exposé Sheila Simard, conseillère en emploi au Carrefour jeunesse emploi La Bivoie, à Alma.

Cette réflexion doit s'installer pour garantir une bonne première expérience sur le marché du travail, d'autant que des jeunes de 13 ou 14 ans fréquentent le Carrefour jeunesse emploi.

La conseillère en emploi Sheila Simard suggère aux jeunes de réaliser des journées d’observation. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

Les jeunes qui passent nos portes, on les prend, on en prend soin et le but c'est qu'ils prennent leur place. Mais c'est clair qu'il y a des enjeux. On va surtout parler de conciliation travail-études puisque l'école demeure pour nous la priorité , a-t-elle poursuivi.

Sheila Lavoie a aussi indiqué que les questions de santé et sécurité au travail font partie des points abordés.

On sait souvent que les jeunes, souvent par manque d'expérience, il peut arriver de petits accidents, des petites choses par manque de formation ou quoi que ce soit. Alors, on va beaucoup sensibiliser là-dessus , a précisé la conseillère.

Elle suggère d'ailleurs aux jeunes qui hésitent dans leur choix d'emploi de regarder la possibilité de réaliser des journées d'observation.

D’après un reportage de Laurie Gobeil