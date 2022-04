Édouard Julien fait un pas de plus vers le baseball majeur

J’ai travaillé fort pour ça et ça représente beaucoup, mais le but ultime demeure de jouer dans les Majeures. [...] J’espère, je rêve et je visualise de jouer au prochain niveau. J’y ai toujours cru , lance l’athlète de 22 ans de son nouvel appartement de Wichita, au Kansas, où il portera les couleurs du Wind Surge, cette saison.

Cette confiance en ces moyens, Édouard Julien l’avait déjà au début du secondaire, raconte son ancien entraîneur Jean-Philippe Roy. C’est ce qui a permis, selon lui, l’improbable ascension de son protégé des Canonniers de Québec à l’organisation des Twins, en passant par la prestigieuse université Auburn, en Alabama.

Mais au Minnesota, ce sont surtout les performances du Québécois au bâton qui ont rapidement fait de lui l’un des meilleurs espoirs de l’organisation. De retour d’une sérieuse opération au coude de type Tommy John, Julien a démontré lors de sa première saison professionnelle, l’an dernier, deux traits particulièrement recherchés par les équipes des Majeures.

Édouard Julien avec les Tigers d'Auburn Photo : Tigers d'Auburn

Il a prouvé sa puissance avec 18 coups de circuits dans les niveaux A et A fort, mais également sa patience en amassant 110 buts sur balle. Aucun joueur à travers toutes les ligues mineures n’a fait mieux. Ajoutez à cela 34 buts volés et il ne fait aucun doute que l’ancien des Diamants de Québec est une véritable dynamo offensive.

Avant le début du camp d’entraînement, les dirigeants des Twins m’avaient dit que je me battais pour un poste dans le AA, mais je n’ai su que je m’en allais à Wichita que la dernière journée du camp quand ils m’ont donné mon billet d’avion et mon horaire. C’était vraiment satisfaisant , décrit le principal intéressé.

Un premier match avec les Twins

Polyvalent en défensive, le joueur de Québec ne sait pas encore à quelle position il va s’établir dans le baseball professionnel. Les Twins l’ont toutefois fait pratiquer tout le camp d’entraînement à sa position naturelle , le 2e but. C’est là qu’il devrait débuter la saison, vendredi, avec le Wind Surge de Wichita.

C’est également au 2e coussin qu’Édouard Julien a fait ses premiers pas dans l’uniforme des Twins, la semaine dernière, lors d’un match présaison contre les Red Sox, en Floride. Un match que le jeune athlète avait commencé sur le banc sans savoir s’il allait voir du terrain.

En 7e manche, un entraîneur est venu me dire que j’embarquais au 2e but à la prochaine manche. Tu n’as pas vraiment le temps de penser ou te réchauffer. Tu prends ton gant et tu cours sur le terrain. Tu es un peu stressé et tout va vite, mais c’est cool.

S’il était stressé, Édouard Julien ne l’a pas laissé paraître, amassant un but sur balle à sa seule présence au bâton. Et il a profité de la journée pour observer les gros canons des Red Sox Rafael Devers et JD Martinez dans leur préparation. De la même manière qu’il a tenté d’apprendre du Montréalais Abraham Toro, des Mariners de Seattle, lorsque les deux joueurs se sont entraînés ensemble cet hiver.