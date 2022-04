STTR : Un tarif réduit pour aider les personnes à faible revenu

On fait aussi de l’information en format collation.

La Société de transport de Trois-Rivières (STTR) instaure une tarification sociale. Un tarif réduit qui donnera un coup de pouce aux personnes à faible revenu.

Le laissez-passer d’autobus passe de 72,50 $ à 35 $ par mois. Une économie de près de 40 $ mensuellement.

Linda Boisvert est parmi les premières personnes à bénéficier de la tarification. À faible revenu, on ne vit pas sur l’or. 72,50 $ comparé à 35,00 $, il y a une très grosse différence qui fait notre bonheur à nous , explique-t-elle, le sourire aux lèvres.

Pour l'instant, 45 personnes en ont fait la demande.

Pour se prévaloir de ce tarif, les utilisateurs doivent se rendre dans l’un des 9 organismes communautaires participants comme COMSEP ou Les Artisans de la paix.

Selon le président de la Société de transport de Trois-Rivières STTR , ces organismes sont bien placés pour savoir à qui offrir les laissez-passer.

Eux autres, ils connaissent bien les besoins de leur clientèle. C’est plus respectueux des personnes , explique Michel Byette qui compte bien maintenir le programme. Une fois qu’on a établi cette mesure-là, on va continuer ainsi et l’introduire dans nos budgets de façon permanente , précise-t-il.

La directrice de la Corporation des organismes communautaires de Trois-Rivières, Amélie Dubuc, constate que cette initiative change le quotidien de ceux qui participent au projet.

Il y en a qui sont heureux d’aller faire des entrevues, d’aller faire l'épicerie dans de grandes surfaces et qui ont à marcher moins d’heures pour aller dans les organismes communautaires , dit-elle.

À terme, 850 personnes pourront en profiter. La Société de transport de Trois-Rivières STTR dispose d’une enveloppe de 300 000 $ pour ce projet.

Avec les informations de Charles-Antoine Boulanger