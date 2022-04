Aider les soldats ukrainiens, loin du front

Lviv, en Ukraine, est devenue un véritable moteur de l’effort de guerre. Près de six semaines depuis le début du conflit, la détermination de ses citoyens ne s'essouffle pas.

On fait aussi de l’information en format collation.

Le grondement des machines à coudre résonne 24 heures par jour dans l’atelier de Navigara 4.5.0. à Lviv. Dans un immeuble anonyme d’une zone industrielle, une cinquantaine de gilets pare-balles et une cinquantaine de ceintures tactiques sont produits chaque jour et expédiés aux militaires qui sont au front.

Il y a un mois d’attente. Nous ne prenons plus les commandes. La demande est trop forte , explique Nikita Bespalov, l’ingénieur principal de l’entreprise.

En période de guerre, difficile de s'approvisionner en matériaux. Nous avons assez de mains, assez d’espace, mais pas assez de tissu , précise Nikita Bespalov.

Le reportage de notre envoyé spécial, Louis Blouin Photo : Radio-Canada

Autour de lui, des dizaines de travailleurs sont penchés sur leur machine à coudre, l’air concentré. Les employés comme Oksana travaillent de longues heures avec fierté.

« Je ne peux pas tenir une arme, mais je peux aider avec mon savoir-faire. » — Une citation de Oksana, travailleuse ukrainienne de l’industrie du textile

Pendant qu’elle travaille, Oksana ne peut s’empêcher de penser aux militaires ukrainiens qui sont au front. Ça fait mal. Je ne suis pas une magicienne, mais j’aimerais arrêter cette guerre. Mon cœur souffre , dit-elle.

Mais il faut trouver un moyen de s’accrocher. Travail, travail, travail, jusqu’à la fin , conclut-elle.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

À une quinzaine de kilomètres de là, un jeune homme de 18 ans s’active dans un autre atelier, cette fois en plein air.

Vlad Pidluzhnyi, 18 ans, assemble des cocktails Molotov dans une zone industrielle de Lviv. Photo : Radio-Canada

Atelier de cocktails Molotov

Vlad Pidluzhnyi est entouré de caisses de bouteilles vides, de produits combustibles et de quelques bouts de tissus. Tous les ingrédients sont réunis pour assembler des cocktails Molotov.

Depuis le début de la guerre, lui et des membres d’une organisation étudiante fabriquent des armes incendiaires artisanales et les expédient au front à Kharkiv et à Kiev.

Elles sont destinées aux civils qui n’ont pas d’armes pour se défendre , explique-t-il.

Vlad est devenu très habile. Au plus fort de la demande, son groupe et lui pouvaient en produire 1500 par jour. À distance, il fait une démonstration sur une surface en béton.

La bouteille éclate dans une énorme flamme.

Vlad Pidluzhnyi vient de faire éclater un cocktail Molotov sur une surface en béton. Photo : Radio-Canada

Depuis quelques semaines, la demande de ses cocktails Molotov a diminué, mais Vlad en a des centaines en réserve. Son équipe coordonne aussi l’envoi de matériel humanitaire.