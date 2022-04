Feu vert pour le projet Capitale des pêches maritimes du Québec

Les travaux devraient débuter en mai prochain avec la recharge de la plage. La construction de la tour d'observation sera, elle, entamée à l'automne.

La facture du projet s'élève maintenant à un peu plus de 8 millions de dollars, en comptant notamment le volet multimédia du projet qui a été dévoilé plus tôt cette année.

Le maire de Gaspé, Daniel Côté, se dit soulagé de pouvoir enfin donner le feu vert à ce projet, après plusieurs ajustements financiers qui ont été nécessaires durant les appels d'offres.

C’est notre deuxième appel d’offres dans le projet. La première fois, ça avait sorti beaucoup plus cher qu’estimé, donc on a revu un peu les coûts du projet et certains détails pour tenter de faire baisser les coûts. Cette fois-ci, c’est encore un peu plus cher qu’estimé, mais on a trouvé un moyen de trouver une voie de passage satisfaisante pour pouvoir accorder le contrat.

Le fait que l’entreprise choisie vienne de la Gaspé est aussi une bonne nouvelle pour les travailleurs de la région, souligne Daniel Côté.

Un concept du projet Capitale des pêches maritimes du Québec. Photo : Gracieuseté de la Ville de Gaspé

Dépassements de coûts

La soumission des Entreprises Allen Dumaresq s'est avérée plus haute que les estimations préliminaires, mais le conseil municipal a décidé d'aller de l’avant tout de même avec le volet infrastructure du projet qui chemine déjà depuis une dizaine d’années.

Le manque à gagner sera comblé par divers moyens, dont un partenariat avec la Municipalité régionale de comté MRC et le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, des fonds supplémentaires de la Ville ou encore de la communauté.

Si tout le monde fait son petit bout de chemin, on risque d’atteindre l’équilibre financier et de pouvoir réaliser le projet en respectant le budget qu’on lui avait imparti , note Daniel Côté.

Le projet final devrait être complété pour le début de l'année 2023, selon le maire.

Avec les informations de Marguerite Morin