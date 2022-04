La Jamésie développe son propre modèle d’intervention rapide en violence conjugale

Le programme lancé en 2021 par la ministre responsable de la Condition féminine, Isabelle Charest, vise à regrouper des organismes communautaires, des organisations gouvernementales et des intervenants pour une action concertée ou une cellule de crise capable d’intervenir rapidement dans une situation de violence conjugale.

L’appel de projets n’avait pas permis d’identifier d’organismes communautaires qui souhaitaient s’impliquer dans un tel programme en Jamésie. Le Centre régional de santé et de services sociaux de la Baie-James (CRSSSBJ) avait aussi étudié le programme, mais le financement ne permettait pas de couvrir tous les coûts reliés à un tel déploiement dans cette vaste région.

C’est une grosse structure qui n’est pas nécessaire dans notre région pour qu’on puisse se concerter pour le mettre en place, on ne pourra pas utiliser le terme cellule d’intervention rapide, mais on peut certainement s’assurer d’une intervention rapide puis d’une concertation intersectorielle dans les situations de violence conjugale , explique Caroline Sabourin, directrice des programmes sociaux au CRSSSBJ.

Il existe déjà une table de concertation des femmes et une autre sur la violence conjugale pour toute la région. Le CRSSSBJ et ses partenaires sont donc à établir des tables intersectorielles plus locales.

Ces tables intersectorielles ne pourront pas être régionales. On en a besoin d’une à Chibougamau/Chapais, une à Lebel-sur-Quévillon et une à Matagami, parce que les partenaires ne sont pas les mêmes partout. Ce qu’on souhaite, c’est avoir la Sûreté du Québec, les centres jeunesse, les organismes familles, les organismes communautaires qui travaillent auprès des hommes et des femmes pour que les partenaires puissent discuter et identifier un intervenant particulier dans chaque situation , fait valoir Mme Sabourin.

Un homme aurait tué sa conjointe jeudi dernier avant de s'enlever la vie à Lebel-sur-Quévillon. Photo : Radio-Canada / Mélanie Picard

Grand territoire, petits milieux

C’est au sein de ces tables que les actions seront aussi identifiées. Et si le territoire est vaste, les milieux de vie sont petits, ce qui facilite beaucoup les échanges. Les gens se connaissent même par leur prénom. On finit toujours par trouver des portes. Là, on va juste essayer que ce soit plus simple, plus fluide, que ça se déroule mieux. Ça va nous permettre de travailler en intervention rapide, mais aussi dans la prévention et la concertation , précise Caroline Sabourin.

Le territoire compte des centres de femmes dans chacune de ses villes ainsi qu’une maison d’hébergement pour femmes en difficulté, l’Aquarelle, à Chibougamau. Selon le CRSSSBJ, cette dernière affiche souvent un taux d’occupation supérieur à 100 %. Les secteurs de Lebel-sur-Quévillon et de Matagami possèdent des ententes de services avec les maisons d’hébergement pour femmes victimes de violence de Val-d’Or et Amos.

Un nouvel appel de projets lancé le 28 mars par la ministre Charest vise le territoire Kativik du Nord-du-Québec, mettant à la disposition des organismes de cette région sociosanitaire près de 52 000 $ par année.