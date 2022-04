Tout ce qu’il faut savoir sur l’élection présidentielle française

Au terme d'une campagne présidentielle que la COVID-19 et la guerre en Ukraine sont venues perturber, plus de 48,7 millions d'électeurs français seront appelés aux urnes les 10 et 24 avril afin de choisir qui sera porté au pouvoir.

Qui sont les candidats

L'écart s'est resserré entre les deux candidats donnés favoris en vue du premier tour ce dimanche : le président sortant Emmanuel Macron, de La République en marche (centre), et Marine Le Pen, candidate du parti d'extrême droite Rassemblement national.

Selon les sondages, Macron et Le Pen sont en bonne voie de l'emporter face aux autres candidats, ce qui leur permettrait de croiser le fer au deuxième tour – l'occasion de remettre le duel duquel le candidat de La République en marche était sorti vainqueur en 2017.

Si Emmanuel Macron s'est fait reprocher d'être entré tardivement dans la campagne, occupé notamment par l'invasion russe en Ukraine, Marine Le Pen a de son côté multiplié les actions sur le terrain, orientant son discours sur l'importance du pouvoir d'achat – l'un des principaux thèmes de ce scrutin.

Outre le pouvoir d'achat, qui arrive en tête de liste des questions de l'urne – et de loin –, la santé, la sécurité, les retraites et l'immigration figurent parmi les principaux thèmes de la campagne, selon un sondage Elabe publié au début du mois.

Derrière eux, le candidat du parti de la gauche radicale Jean-Luc Mélenchon n'a eu de cesse de progresser dans les intentions de vote depuis le début de la campagne, déclassant le polémiste d'extrême droite Eric Zemmour (Reconquête) et la candidate de droite Valérie Pécresse (Les Républicains). La surprise demeure donc possible.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  De gauche à droite : Emmanuel Macron (La République en marche), Marine Le Pen (Rassemblement national), Jean-Luc Mélenchon (La France insoumise), Eric Zemmour (Reconquête), Valérie Pécresse (Les Républicains) et Yannick Jadot (Europe-Écologie Les Verts) Photo : afp via getty images / Thomas Coex/Emmanuel Dunand/Sebastien Bozon/Clement Mahoudeau/Thomas Samson

S'il a bénéficié d'une montée dans les appuis après s'être lancé officiellement dans la course, Eric Zemmour, connu pour ses positions anti-immigration et anti-islam, ne semble pas avoir su donner le souffle nécessaire à sa campagne pour aspirer au second tour.

Pour préparer le terrain en cas de défaite, le candidat de Reconquête a récemment déclaré dans les médias français qu'il se présenterait aux élections législatives dans le but d'être élu député, écartant ainsi la possibilité de retourner à sa carrière de commentateur politique.

Le candidat écologiste Yannick Jadot (Europe-Écologie Les Verts) a pour sa part vu ses intentions de vote chuter depuis le début de l'année, les enjeux environnementaux ayant été relégués au second plan dans cette campagne présidentielle.

Les autres candidats Fabien Roussel – Parti communiste (gauche)

Jean Lassalle – Résistons! (centre-droite)

Anne Hidalgo – Parti socialiste (gauche)

Nicolas Dupont-Aignan – Debout la France (droite)

Philippe Poutou – Nouveau Parti anticapitaliste (extrême gauche)

Nathalie Arthaud – Lutte ouvrière (extrême gauche)

Comment se déroule le scrutin?

Dimanche, les Français participeront au premier tour du scrutin uninominal majoritaire à deux tours.

Les bureaux de vote ouvriront dès 8 h (heure locale) en France et fermeront leurs portes à 19 h dans la plupart des villes – au plus tard à 20 h pour certaines exceptions. Au Canada, cela veut dire qu'après 14 h (heure de l'Est), des résultats préliminaires, basés sur les sondages à la sortie des urnes, commenceront à se faire connaître.

Une fois les bulletins de vote compilés, le Conseil constitutionnel proclamera les résultats de ce premier tour. Être alors élu président de la Ve République est possible à ce stade si on obtient une majorité absolue des voix (50 % des suffrages + 1).

À défaut de quoi, les deux candidats ayant obtenu le plus de votes s'affronteront dans l'ultime ronde, le 24 avril. À l'issue de ce deuxième et dernier tour, le candidat qui aura amassé une majorité simple de voix l'emportera.

Comment les Français à l'étranger peuvent-ils voter?

Le ministère français des Affaires étrangères évaluait au 1er janvier 2022 que la communauté installée à l'étranger s'élevait à plus de 1,6 million de ressortissants.

Pour voter à l'extérieur du pays, les Français doivent être inscrits sur la liste électorale consulaire. Toute personne inscrite a reçu une convocation par courriel ou courrier dans laquelle le lieu du bureau de scrutin est indiqué.

À noter qu'au Canada, le vote au premier tour se déroule le 9 avril et le second tour, le 23 avril.

Au premier tour de la dernière élection française, en 2017, un peu plus de 40 % des Français établis à l'étranger avaient voté pour Emmanuel Macron, dont la victoire avait été consacrée au second tour. À cette dernière étape, un peu moins de 580 000 (45,84 %) d'entre eux avaient participé au scrutin, sur plus de 1,2 million d'inscrits.

Quand le président ou la présidente entrera en fonction?

En vertu de l'article 7 de la Constitution française, l'élection d'une nouvelle personne à la tête de l'État doit avoir lieu au moins 20 jours et au plus 35 jours avant la fin du mandat du président sortant. Comme la passation des pouvoirs entre Emmanuel Macron et son prédécesseur, François Hollande, s'est faite le 14 mai 2017, le quinquennat de l'actuel président prendra fin le 13 mai 2022.

C'est donc à cette date, au plus tard, que sera investi son successeur, qui prendra les rênes du pays pour cinq ans. Après ce mandat, il aura la possibilité de se présenter pour un deuxième mandat consécutif.

Les Français seront de nouveau appelés aux urnes à l'occasion des législatives, les 12 et 19 juin 2022. Quelque 577 députés, dont 11 établis à l'extérieur de la France, seront désignés au terme de cet exercice.