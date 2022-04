Deux arrestations à Chicoutimi-Nord en lien avec des armes à feu et des stupéfiants

On fait aussi de l’information en format collation.

L’opération, réalisée en collaboration avec le Service de police Saguenay (SPS), s’est déroulée dans une résidence de la rue de Boulogne, à Chicoutimi-Nord.

Un homme de 44 ans ainsi qu’une femme de 22 ans ont été arrêtés et devaient comparaître mardi après-midi au palais de justice de Chicoutimi.

L’opération s’est faite dans le cadre de la stratégie Centaure qui a pour mandat d’assurer une pression constante sur le crime organisé et ainsi lutter contre le trafic d’armes à feu illégales.

Les policiers ont saisi 14 armes longues, quatre imitations d’armes de poing, deux arbalètes, environ 15 armes blanches, des armes prohibées, soit un pistolet à impulsion électrique et un poing américain, environ 125 comprimés de méthamphétamine, près de 15 grammes de cocaïne et plus de 45 000 $ en devises canadiennes , a énuméré la porte-parole de la Sûreté du Québec, Béatrice Dorsainville, en entrevue mardi en fin d’après-midi.

Elle ne pouvait cependant fournir la nature des accusations, se limitant à ce qu’indiquait le communiqué, à savoir qu’elles étaient liées aux stupéfiants et aux armes à feu.