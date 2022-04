On est là pour écouter, rassurer et pour prendre des décisions , résume la mairesse de Gatineau, France Bélisle.

Elle rappelle que les élus se doivent de porter une oreille attentive aux citoyens, d’offrir un soutien moral aux équipes de la ville, et d’être prêts à épauler la population en situation d’urgence.

« Mon rôle c'est vraiment d’être en appui, d’être sur le terrain pour écouter les gens. » — Une citation de France Bélisle, mairesse de Gatineau

Le Centre de coordination des mesures d'urgence CCMU de Gatineau a vu le jour il y a plus d’un an, mais pandémie oblige, les élus n’avaient pas encore eu l’occasion de le visiter. Le Centre regroupe un éventail de partenaires, dont tous les services municipaux, de même que des ministères comme la sécurité publique ou le Centre intégré de santé et des services sociaux (CISSS) de l'Outaouais. Réagir le plus rapidement et le plus efficacement possible, voilà l’objectif de l’installation.

Attention à l’ingérence

Les élus ne sont toutefois pas là pour remplacer les professionnels en situation de crise, préconise la mairesse. Faut pas se piler sur les pieds si on veut être efficace pour les citoyens , remarque-t-elle.

Si j'avais voulu être policière ou pompière, j'aurais étudié là-dedans , lance Mme Bélisle. La nuance elle est là...être à l'écoute, rapporter, voir s’il y a des embûches, les signaler à l'administration, mais ne pas jouer le rôle de nos équipes qui sont déjà payées et compétentes.

La mairesse de Gatineau, France Bélisle (en avant-plan), accompagnée du conseiller Daniel Champagne (archives) Photo : Radio-Canada

Le conseiller municipal du district du Versant, Daniel Champagne, est du même avis. C’est important que les élus comprennent le rôle qu’ils ont à jouer dans une situation d’urgence, mais aussi qu’ils comprennent le rôle qu’ils ne doivent pas jouer , plaide-t-il.

Livrer de la nourriture et déplacer des poches de sable, ça tombe dans la juridiction des élus, donne pour exemple M. Champagne. Il ne faut toutefois pas confondre ces activités bénévoles avec les démarches d’urgence entreprises par les autorités locales, ajoute-t-il.

Les citoyens doivent comprendre que ce n’est pas le rôle de l’élu de s’ingérer sur le terrain pour par exemple aller faire des évacuations de maisons, des choses comme ça , insiste-t-il.

À titre de point de contact avec la population, les conseillers municipaux ont principalement pour responsabilité de vulgariser et de décortiquer les communications de la Ville, explique le conseiller. Il incombe aux élus de comprendre et d’exprimer les messages publiquement.

Prises de décisions

L’élu a des responsabilités décisionnelles. Il y a des pouvoirs particuliers qui sont attribués au maire ou à la mairesse en situation de crise , note Daniel Champagne.

Daniel Champagne fait référence aux pouvoirs particuliers qui peuvent être endossés par la mairesse en situation de crise (archives). Photo : Radio-Canada

Ainsi, par l’entremise du conseil municipal, la mairesse Bélisle a le pouvoir d’invoquer, en temps opportun, des mesures spécifiques aux situations de crise. Qu’il soit question de dépenses exceptionnelles non prévisibles ou d’autorisation expéditive, elle est là pour tenir la barre.

C’est après les inondations de 2017 que le conseil municipal de Gatineau a cru bon de centraliser les efforts d’urgence de la Ville. Un guide a aussi été élaboré pour offrir aux nouveaux élus des lignes directrices à suivre en cas de sinistre.

« On l’a appris à la dure. » — Une citation de Daniel Champagne, conseiller municipal du district du Versant

Quoi qu’il arrive, le Centre de coordination des mesures d'urgence CCMU permet aux élus et aux intervenants municipaux de passer à l’action rapidement.

D’ailleurs, même si les indicateurs d’inondations sont au vert actuellement, M. Champagne répète qu’il vaut toujours mieux prévenir que guérir.

Paré à toute éventualité

Je suis impressionné par le niveau de préparation de la Ville de Gatineau , a réagi pour sa part le conseiller du district de Hull–Wright, Steve Moran. Il s’est dit rassuré que de telles formations et de tels outils soient offerts aux élus.

Le conseiller du district de Hull-Wright, Steve Moran (archives) Photo : Radio-Canada / Hugo Belanger

À son avis, il est primordial que les conseillers, nouveaux comme anciens, soient formés et outillés adéquatement pour faire face à une crise.

Selon M. Moran, les élus sont des guides pour les résidents. Leurs accès aux ressources municipales leur permettent notamment de diriger les citoyens vers l’aide dont ils pourraient avoir besoin.

Les citoyens se tournent vers nous , rapporte le conseiller. Notre rôle c’est donc de répondre à leurs attentes, estime-t-il.

Avec les informations de Nathalie Tremblay