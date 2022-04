Le secteur de Lauberivière surveillé 24 heures sur 24

Les agents embauchés viendront en appuie aux policiers la nuit, de 22h à 8h.



Des toilettes extérieures qui pourront être utilisées par le grand public ainsi que la population marginalisée seront également installées dans le secteur.

Des brigades de Lauberivière patrouilleront aussi dans les rues entourant l’organisme où de nombreux attroupements ont constamment lieu depuis le déménagement des installations l’an dernier sur la rue du Pont.

De nombreux résidents du voisinage se plaignent depuis plusieurs mois de certains problèmes qu’ils attribuent aux effets collatéraux de l’arrivée de l’organisme dans le voisinage.

On m’a déjà dit je ne me sens pas en sécurité et je ne le suis pas. Nous, ce qu’on veut leur dire c’est : "on veut vous assurer cette sécurité-là" , explique Marie-Pierre Boucher, la conseillère municipale du District Louis-XIV.

Lauberivière dans Saint-Roch sur la rue Du Pont.

Lauberivière en faveur de la surveillance

S’il convient qu’il peut être difficile de côtoyer la souffrance quotidiennement, le directeur général de Lauberivière dit aussi apprécier les nouvelles mesures de la Ville.

Je suis en faveur de cela. Je suis certain que ça n’empêchera pas les gens de venir chercher de l’aide à Lauberivière , estime Éric Boulay.

Du côté du Regroupement pour l'aide aux Itinérants et Itinérantes de Québec (RAIIQ), on accueille favorablement la surveillance, mais avec un bémol.

Favoriser la cohabitation de tous les citoyens, c’est toujours positif. Tant et aussi longtemps que ce n’est pas fait de manière coercitive , soutient Mélanie Gravel, chargée de la coordination au Regroupement pour l'aide aux Itinérants et Itinérantes de Québec RAIIQ .

Cette dernière rappelle que certains agents du Service de police de la ville de Québec SPVQ sont formés pour intervenir auprès de clientèle itinérante.



On s’assure d’outiller les intervenants qui sont sur place. Les policiers ont quand même une formation de base pour travailler avec cette clientèle-là , précise la conseillère Boucher.



Cette dernière dit être consciente qu’il n’y a pas de solution magique dans le dossier et compte travailler avec les citoyens ainsi qu'avec les organismes concernés.

Le Regroupement pour l'aide aux Itinérants et Itinérantes de Québec (RAIIQ) accueille favorablement la surveillance policière.

Premier pas dans la bonne direction

C’est en quelque sorte un soulagement pour Louis-H Campagna, le président de la coopérative d'habitation L’îlot Fleuri, située à une centaine de mètres de Lauberivière.

Je pense que c’était un premier pas absolument nécessaire et attendu de la Ville , croit le président de la coopérative composée de 29 ménages.

M. Campagna raconte que trois intrusions en quatre jours sont survenues en janvier.

Un intrus a même terrifié une famille en lançant une poubelle contre un mur à l’intérieur de la coopérative.

L’enjeu ce sont les attroupements autour de l’immeuble , résume M. Campagna, ajoutant que le problème n’est pas spécifiquement le refuge, mais certains débordements.

Ce dernier souligne qu’une seule intrusion dans la coopérative a eu lieu en trois mois depuis que les policiers sont plus présents au carré Lépine.