Une certification pour garantir la qualité des vins en N.-É., mais pas encore au N.-B.

Les vins de la Nouvelle-Écosse, surtout les vins mousseux et les vins blancs, ont déjà une excellente réputation au pays et à l’international.

Les producteurs aimeraient bien protéger cette réputation et faire la promotion des produits.

C’est pour cela que l’association des producteurs de la province a demandé au gouvernement de mettre en place une autorité gouvernementale des vins, pour établir des normes de qualité minimales.

Le gouvernement a donc légiféré afin de pouvoir mettre sur pied un programme de certification de standards de qualité.

Une pratique courante au pays

D’autres provinces canadiennes ont également des autorités des vins en place, qui accorde une certification de qualité à certains producteurs.

Par exemple, la Vintners Quality Alliance (VQA) est largement utilisée en Ontario et en Colombie-Britannique. Lorsque l’appellation apparaît sur une bouteille de vin, c’est une garantie de la qualité du produit.

La vigneronne Séverine Pinte d'Oliver, dans la vallée de l'Okanagan, en Colombie-Britannique, surveille l'état des vignes en 2021. Photo : Radio-Canada / Benoît Livernoche

Séverine Pinte, une vigneronne qui travaille pour le vignoble Le Vieux Pin, en Colombie-Britannique, précise qu’il existe des marches à suivre pour avoir le logo VQA sur l’étiquette des vins.

On doit déclarer des quantités de raisins qu’on a récoltées et qu’on souhaite valider sur ce label et ensuite […] on doit soumettre le vin à une dégustation […] pour valider la qualité , explique-t-elle.

Selon Séverine Pinte, il est tout à fait à l’avantage des producteurs de se procurer cette certification. Ça aide les ventes , dit-elle.

Aucune certification en vue au Nouveau-Brunswick

Au Nouveau-Brunswick, trop peu de vins sont produits pour passer à l’étape d’avoir une autorité de standardisation de la qualité du vin.

Le climat de la province et un manque d’investisseurs font en sorte que la production de vin y est moins importante qu’en Nouvelle-Écosse.

L’industrie du Nouveau-Brunswick est également beaucoup plus jeune que d’autres au pays.

L'auberge et vignoble Magnetic Hill de Moncton. Photo : Facebook

Le milieu vinicole néo-brunswickois applaudit néanmoins cette avancée de la province voisine.

Le vigneron de Moncton, Zachary Everett, qui travaille à Magnetic Hill Winery, croit que l’étape d’un office de la qualité est une valeur ajoutée. C’est un système reconnu à l’étranger et au Canada , lance-t-il.

Pour sa part, la sommelière Sonia Jalbert croit que la réussite de la Nouvelle-Écosse peut avoir des répercussions au Nouveau-Brunswick.

Ça peut donner une certaine confiance aux gens d’acheter des produits de l’Atlantique , croit-elle.

D’après les renseignements de Paul Légère, d’Alix Villeneuve et de Noémie Avidar