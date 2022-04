La franchise de Michèle Ouimet

L’autrice et journaliste à la retraite Michèle Ouimet faisait paraître son plus récent roman, L’homme aux chats, en novembre dernier. Elle sera au Salon international du livre de Québec pour rencontrer les lecteurs, mais aussi pour participer à la table ronde Des histoires policières pour mieux comprendre le monde, le vendredi 8 avril, à 16 h. Elle sera en compagnie d’Andrée A. Michaud et de Jean-Jacques Pelletier.

Michèle Ouimet a répondu à notre questionnaire avec beaucoup de franchise.

Votre relation avec les salons du livre?

C’est une relation ambiguë. J’adore les salons parce qu’ils me permettent de rencontrer mes lecteurs. Comme journaliste à La Presse, ils pouvaient me joindre par courriel et j’avais plusieurs courriels par jour donc j’avais un contact quotidien avec les lecteurs.

Avec les livres, les contacts sont plus rares. Les raisons d’entrer en contact avec les lecteurs c’est justement les salons du livre, d’où l’importance des salons. Ça, c’est le côté que j’aime.

Ce que j’aime moins, et là je vais vous faire un aveu, c’est le stress de me dire Ah! mon dieu! Personne ne va venir à mon kiosque! – et à côté, on voit un auteur très populaire avec une file jusqu’à la fin des temps – ou que les visites se fassent rares, que je vais dédicacer une dizaine de livres tout au plus... Bref, que je vais ressembler davantage à une plante juchée sur un tabouret qu’à un écrivain qui attend ses lecteurs!

Le livre sur votre table de chevet actuellement?

Je lis toujours plusieurs livres de front. En général, je lis un roman et un essai. J’ai toujours un livre dans ma liseuse parce que je lis beaucoup la nuit.

Actuellement, je lis un essai, c’est le livre des trois journalistes de La Presse, Katia Gagnon, Gabrielle Duchesne et Ariane Lacoursière qui s’appelle 5060. L’hécatombe de la COVID-19 dans nos CHSLD, publié chez Boréal. Je vous mets au défi de ne pas pleurer en lisant ce livre.

Ce livre décortique de façon impitoyable la crise dans les CHSLD pendant les deux premières vagues de la pandémie en 2020 et qui ont provoqué la mort de 5060 personnes. On comprend mieux pourquoi autant de gens sont morts, ce qui n’a pas fonctionné et où il y a eu beaucoup du sable dans l’engrenage. C’est vraiment un livre à lire. Mais pas un livre à lire la nuit parce qu’on ne dormira pas du tout.

Le livre que je viens de finir la nuit, c’est Anéantir de Michel Houellebecq. Somnifère parfait! Je le recommande à tous ceux qui font de l’insomnie!

Le livre qu’il faut absolument lire dans une vie et pourquoi?

C’est une question horriblement difficile parce qu’il faut choisir. Moi, je lis un peu de tout, même Houellebecq! Jeune, j’ai dévoré des Russes : Dostoïevski, Tolstoï. Pour moi ça été un coup de foudre, une révélation d’un univers que je ne soupçonnais pas, moi la petite fille de Cartierville.

Des romans français aussi ont bercé mon adolescence comme Les trois mousquetaires d’Alexandre Dumas. Je me suis passionnée aussi pour Balzac, Mauriac, Zola. Mais le livre qui m’a le plus marqué, c’est L’assommoir d’Émile Zola.

Son personnage, Gervaise, qui est une blanchisseuse à Paris, une ouvrière, a tout fait pour réussir. Elle était hantée par l’idée de mourir pauvre, seule comme un chien et c’est ce qui lui est arrivé.

Cette histoire m’a comme traumatisée. C’est un livre vraiment très prenant sur les classes sociales, sur le monde ouvrier à l’époque industrielle.

Le livre qui n’aurait pas dû être adapté au cinéma?

J’ai opté pour les Millenium. J’ai beaucoup aimé l’univers de l’écrivain journaliste suédois Stieg Larsson. L’adaptation au cinéma m’a beaucoup déçue. On se fait des images, des idées. J’ai pas aimé le personnage du journaliste. Évidemment, tous les jeunes écrivains se sont mis à avoir des Aspergers comme personnage. Ça m’a déçue et j’ai trouvé que l'univers extrêmement foisonnement et riche de Stieg Larsson, que ce n’était pas rendu avec justesse.

Le mot que vous utilisez trop souvent?

Moi, je sacre beaucoup. Ça me fait du bien c’est effrayant, mais c’est vulgaire comme disait ma mère. Évidemment, mon sacre préféré c’est tabarnack. Je trouve que c’est une catharsis extraordinaire. Dépendant de mon état d’esprit, j’ai des variantes ou je peux les enchaîner. Câlisse, ostie, crisse… Je trouve que c’est très québécois. Alors voilà, c’est le mot que j’utilise beaucoup trop souvent.

À quel moment vous vient l’idée du titre pour un livre?

Mise au point : je suis pourrie pour les titres. Les columnistes à La Presse choisissent leurs propres titres. Quand j’étais columniste, c’était une torture! Souvent, je me retourne et je demandais à mon collègue Patrick Lagacé ou Yves Boisvert s’ils avaient une idée de titre.

Mon éditeur, Boréal, a trouvé les titres de tous mes livres sauf un, L’homme aux chats. Je jongle souvent avec plusieurs titres et la plupart du temps, ils sont assez mauvais merci. C’est un art savoir titrer et il semble que je ne sois pas très douée pour cet art.

Qu’est-ce qui joue dans votre ipod/spotify/cassette/table tournante?

J’ai une marotte ces temps-ci. J’écoute en boucle L’espionne russe de Joseph Edgar qui est un artiste acadien, originaire de Moncton. Je suis encore plus obsédée par cette chanson-là depuis que j’ai passé deux semaines au Nouveau-Brunswick l’été passé. J’adore cette chanson. La mélodie, les paroles, le rythme, la voix, tout.

Michèle Ouimet sera en dédicace le vendredi 8 avril, de 17 h à 18 h, et le samedi 9 avril, de 15 h à 16 h, au kiosque 737.