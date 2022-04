L’Alberta met en place une nouvelle stratégie antisanglier

Le gouvernement albertain a annoncé une stratégie contre la prolifération du sanglier qui met notamment à contribution les trappeurs et les chasseurs et donne une prime aux fermiers.

Le Wild Boar Control Program annoncé mardi par le ministère de l'Agriculture, des Forêts et du Développement économique rural souligne que le sanglier est une espèce invasive qui pose une menace aux cultures, au bétail et à l’environnement de façon générale.

Le programme prévoit une surveillance accrue, le renforcement des opérations de piégeage et la compensation des fermiers dont les cultures subiraient les ravages de ce mammifère omnivore. Une prime est également destinée aux propriétaires fonciers qui collaboreraient avec les trappeurs agréés par le gouvernement dans le cadre du projet.

La stratégie inclut un projet pilote de primes annuelles destinées aux trappeurs et aux chasseurs. Ce projet de primes, qui est entré en vigueur le 1er avril et dont la durée court jusqu’au 31 mars 2023, sera évalué chaque année et ajusté en fonction des résultats obtenus.

Le gouvernement invite par ailleurs les Albertains à signaler toute activité ou trace de sanglier dont ils seraient témoins.

Les sangliers sont une menace pour notre faune et notre environnement, en plus d’être un vecteur de maladies comme la peste porcine africaine , explique le ministre de l’Agriculture, Nate Horner.

« Nous sommes déterminés à nous débarrasser de cette menace avant qu’elle ne devienne incontrôlable. » — Une citation de Nate Horner, ministre de l’Agriculture, des Forêts et du Développement économique rural

Introduits en Alberta dans les années 1990 pour aider les fermiers à diversifier leur élevage, de nombreux sangliers ont fini par s’échapper de leur enclos et proliférer dans la province. Certains ont même été signalés dans le parc national Elk Island près d’Edmonton.

Selon les spécialistes, l’éradication complète des populations de sangliers est un défi, car il est très difficile d’attraper cet animal et de reconnaître ses traces qui ressemblent à celles d'un wapiti ou d'un ours.

Pour rappel, ce n’est pas la première fois que le gouvernement déclare la guerre aux sangliers. En 2021, la province avait lancé une campagne antisanglier en faisant appel à l'aide des citoyens.