Procès-fleuve du pasteur Claude Guillot : enfin un verdict

Le procès du pasteur Claude Guillot, accusé de sévices physiques et psychologiques sur des enfants, devait durer trois semaines. Il s'est finalement étiré sur des années.

L'homme de 71 ans connaîtra son verdict, ce jeudi, au palais de justice de Québec.

Tortures mentales

Enfin , souffle un des six plaignants qui ne s'attendait pas à ce que le processus judiciaire soit aussi long, lorsqu'il a porté plainte à la police en 2014.

Selon ce plaignant, le procès aura été à l'image de ce que les présumées victimes disent avoir subi à l'école chrétienne rigide de Guillot : de lentes et longues tortures mentales .

Ce procès-là ressemblait vraiment à ça, c'est comme si ça ne se terminait jamais , constate le plaignant, dont l'identité est protégée par une ordonnance de non-publication.

Claude Guillot a été arrêté en décembre 2015 et son procès s'est amorcé au mois de juin 2018.

Claude Guillot lors de son transfert au palais de justice, à la suite de son arrestation Photo : Radio-Canada / ICI Radio-Canada

Le juge Christian Boulet prononcera le jugement alors que le dossier reviendra devant le tribunal pour une 82e journée d'audience.

Pour en comprendre l'ampleur, la saga judiciaire de Lise Thibeault fait figure de référence.

La cause de l'ex-lieutenante-gouverneure avait vogué devant les tribunaux pendant plus de six ans. La fraudeuse avait finalement reconnu sa culpabilité, en plein procès, à la 74e journée d'audience.

École clandestine

Les gestes reprochés à Claude Guillot se seraient déroulés sur trois décennies, d'abord dans une école baptiste de Victoriaville, d'où il avait été renvoyé en raison de ses méthodes d'enseignement.

Ensuite à sa résidence du quartier Chauveau, à Québec, où il avait aménagé une école clandestine dans le sous-sol de sa résidence.

Claude Guillot enseignait dans le sous-sol de sa résidence. Photo : Radio-Canada / Photo présentée en preuve

Les plaignants ont raconté avoir été corrigés à coups de palettes de bois et avoir été soumis à des punitions comme devoir resté debout, immobile, pendant des heures.

En plus des châtiments qu'ils dénoncent, ils auraient été coupés complètement du monde extérieur, étant sous l'emprise du pasteur.

Les élèves du pasteur Claude Guillot faisaient de pompes dans le sous-sol. Photo : vidéo déposée en preuve

Guillot a témoigné avoir agi dans l'intérêt des enfants, selon les enseignements stricts de la bible.

Son avocate, Susan Corriveau, a contre-interrogé de manière chirurgicale les témoins de la poursuite.

Le pasteur Claude Guillot (au centre), devancé par son avocat Me Susan Corriveau, au palais de justice de Québec, en 2017 Photo : Radio-Canada / Yannick Bergeron

L'évaluation de trois semaines de procès, prévues au départ, s'est vite montrée insuffisante. Le procès a dû se poursuivre, par séquence, pour prendre fin avec les plaidoiries en juin 2021.

Devant les délais, et l'ampleur de la preuve, le juge a demandé aux avocates au dossier de lui fournir par écrit, leurs plaidoiries.

Les représentantes du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) ont déposé un document de 57 pages, alors que l'avocate de Guillot s'est étayée dans six volumes.

Action collective

Le pasteur fait face à des accusations de voies de fait, voies de fait armées et causant des lésions, séquestration et harcèlement, notamment.

Claude Guillot, qui est en liberté sous conditions pendant le processus judiciaire, habite maintenant à Stoneham.

En plus du dossier criminel, des plaignants ont déposé une action collective contre lui, et les églises baptistes où il a œuvré.

Ce dossier est toujours pendant devant la Cour supérieure.