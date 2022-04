Éclosion en RPA : l’hospitalisation n’est pas la solution, dit le CIUSSS de l’Estrie

Il faut dire qu’une éclosion de COVID-19 a frappé en quelques jours environ le quart de ses 80 résidents et qu’au moins 6 employés sur 16 sont touchés.

Or, Radio-Canada a appris que le CIUSSS de l’Estrie n’encourage pas le scénario de l’hospitalisation.

Pour qu'une personne soit admise à l'hôpital, sa condition de santé doit le nécessiter , rappelle le porte-parole Félix Massé.

Dans le cas où une ressource du territoire ne peut plus desservir ses résidents pour plusieurs raisons, des mécanismes sont prévus au sein de notre établissement afin de les soutenir , poursuit le porte-parole du CIUSSS.

Le responsable du dossier des aînés pour Québec solidaire, Sol Zanetti, se demande bien ce que vont faire les aînés qui n’ont pas de proches disponibles pour venir les aider .

Le CIUSSS doit s’en mêler et envoyer des employés rapidement jusqu’à ce que la situation se stabilise , soutient M. Zanetti.

Au CIUSSS de l’Estrie, on indique s’activer déjà en ce sens et avoir dépêché sur les lieux un auxiliaire aux services de santé et sociaux (ASSS) et un aide de services pour assurer le maintien de l'offre de services aux résidents .

L’établissement affirme également solliciter des agences de placement pour obtenir de la main-d'œuvre indépendante .

Le maire de Farnham, Patrick Melchior Photo : Radio-Canada

À Farnham, le maire Patrick Melchior continue de miser sur la mobilisation pour trouver du personnel et des bénévoles.

Dans une vidéo mise en ligne mardi, il rappelle que, si on ne veut pas de bris de service, c’est important d’agir .

PAB, infirmiers, infirmières auxiliaires [...], je demande s'il y a deux, trois, quatre personnes qui peuvent appeler, aller donner un coup de pouce temporaire , dit-il.

Pendant ce temps, des résidents tâchent de garder le moral. Le plus gros problème, c'est de donner les médicaments, les préposés sont malades eux-mêmes, c’est pas facile , explique Rosaire Brien, 93 ans.

On va passer à travers, insiste-t-il. On dit qu’au bout d’une semaine tout est correct, on espère que ça va être correct.

Rosaire Brien, résident Photo : Radio-Canada

Ce dernier compte sur sa fille pour lui apporter le repas du soir et faire du bénévolat.

Partout au Québec, les éclosions de COVID se multiplient dans les milieux de vie.

Depuis vendredi, le nombre de RPA et de CHSLD touchés par une éclosion ne cesse d’augmenter. Près de 500 établissements sont concernés et on y trouve près de 4000 cas actifs de COVID-19.

Au plus fort la 5e vague en janvier, on comptait plus de 800 établissements touchés et plus 8000 cas actifs.

Avec la collaboration de Marion Bérubé