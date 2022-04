Crabiers du sud du golfe : le casse-tête du départ

Le crabe de l’estuaire est arrivé sur les étals des poissonneries. Ce n’est pas le cas encore de celui du sud du golfe. Les crabiers attendent le signal d’envoi de la ministre des Pêches. Toutes les flottilles du Québec et des Maritimes partiront en même temps. Cette façon de faire est de plus en plus contestée par les crabiers du Québec.

En raison du courant des glaces dans la baie des Chaleurs, les quais du côté gaspésien sont en eaux libres bien avant ceux du Nouveau-Brunswick d’où proviennent la majorité des crabiers.

Les crabiers traditionnels de la Gaspésie, les flottilles madeliniennes et autochtones pourraient donc partir avant leurs collègues du Nouveau-Brunswick. C’est ce qu’ils réclament depuis des années.

L’arrivée de la baleine noire à la fin avril dans les eaux du golfe est venue mettre une pression supplémentaire.

Afin de protéger la baleine, en voie de disparition, le MPO a instauré un processus de fermeture de secteurs de pêche.

La mesure oblige les crabiers à retirer tous leurs casiers lorsqu’une baleine est aperçue afin d’éviter les empêtrements. Dans un premier temps, ces fermetures sont de 15 jours, mais elles peuvent s’étendre durant toute la saison de pêche.

Les crabiers de la zone 12 doivent conjuguer avec la présence tôt au printemps de la baleine noire. Photo : Radio-Canada / Joane Bérubé

En 2019, la pêche dans le sud du golfe a été lancée qu’à la première semaine de mai au moment où des zones étaient déjà fermées à la pêche.

L’an dernier, les crabiers du sud du golfe sont sortis le 3 avril, une première.

Avant l'arrivée de la baleine

Le départ des crabiers de la zone 12 est devenu une course contre la montre, observe Robert Nicolas, rédacteur en chef de Pêches Impact et directeur du Bureau École-Industrie de l’École des pêches et de l’Aquaculture du Québec.

Cette année, l’hiver a été froid et glacial.

Les glaces sont encore bien présentes dans de nombreux quais du Nouveau-Brunswick, rapporte le rédacteur en chef de Pêches Impact. Les opérations de déglaçage sont en cours, mais les accumulations restent importantes à l’embouchure de certains havres.

Cette année, la ministre a haussé le volume de captures. Après avoir subi une baisse l’an dernier, les crabiers du sud du golfe se partageront 32 519 t. en 2022. Photo : Radio-Canada / Joane Bérubé

Le 25 mars dernier, le ministre des Pêcheries du Québec, André Lamontagne, a écrit à la ministre fédérale des Pêches pour lui demander une modulation des départs.

(…) advenant que certains ports de pêche ne soient pas déglacés, nous demandons tout de même que la pêche puisse débuter pour les pêcheurs dont les ports sont libres de glace. (…) quelques jours de décalage pour les sorties en mer de certains pêcheurs auraient peu ou pas d’incidence, que ce soit au niveau des prix au débarquement, des volumes et de la qualité du crabe. Extrait de la lettre d’André Lamontagne, ministre québécois des Pêcheries à Joyce Murray, ministre fédérale des Pêches.

Robert Nicolas observe que les directives du ministère, publiées en 2021, autorisent la ministre à répondre favorablement à la requête du ministre Lamontagne.

Tel que décrit dans le Cadre de référence du Comité d’établissement de la date d’ouverture de la pêche du crabe des neiges, les considérations pour les déclencheurs de la date d’ouverture ciblées incluent : Le sud du golfe du Saint-Laurent (incluant la Baie des Chaleurs) est libre de glace et la pêche peut avoir lieu de façon sécuritaire.

La pêche pourrait ouvrir même si des quais ne sont pas entièrement déglacés. Extrait de l'Avis aux pêcheurs publié en 2021 par Pêches et Océans Canada.

Enjeux économiques

La question a donc l’air simple à régler, mais elle soulève des enjeux économiques importants, explique Robert Nicolas.

Cette année, la ministre a haussé le volume de captures. Après avoir subi une baisse l’an dernier, les crabiers du sud du golfe se partageront 32 519 t. en 2022.

Les crabiers traditionnels recevront un quota individuel entre 280 000 et 300 000 livres. Comme les prix au débarquement sont à des niveaux historiques, les captures pourraient se traduire, selon Robert Nicolas, par des revenus de 1,5 à 2 millions par entreprise de pêche.

Il rappelle qu’avec des retombées de plusieurs centaines de millions de dollars, la pêche au crabe des neiges est une des plus lucratives du Canada Atlantique.

Cette année, en début de saison de pêche, la livre de crabe se vend 20 % de plus que l'an dernier dans les poissonneries. Photo : Radio-Canada

Un départ d’une ou deux semaines avant les crabiers du Nouveau-Brunswick favoriserait les crabiers madelinots et gaspésiens, relève Robert Nicolas : On aime bien arriver sur les marchés le plus tôt possible. Si jamais les Gaspésiens et les Madelinots arrivaient deux semaines à l’avance sur les marchés, ça peut avoir un impact sur l’aspect financier.

Ce serait d’autant plus inéquitable, poursuit M. Nicolas, qu’en raison de la température de l’eau, les premières semaines de pêche sont les meilleures. L’avantage serait encore plus grand pour la flottille québécoise si les baleines provoquaient des fermetures de zone avant le départ des crabiers des Maritimes.

Le lobby des provinces maritimes tant du côté de la capture que de la transformation s’oppose donc à des dates différenciées. C’est le Nouveau-Brunswick qui a le lead dans la pêche au crabe , rappelle Robert Nicolas.

Il note que si c’était les pêcheurs québécois qui étaient dans la situation inverse, l’industrie n'agirait pas autrement que celle du Canada Atlantique.

Enjeux environnementaux

Ce ne serait donc pas une bonne idée pour des raisons d’équité entre les crabiers.

Toujours selon Robert Nicolas, ça pourrait par contre en être une pour la protection des baleines. Si on veut limiter, dit-il, le plus possible les interactions avec les baleines noires, pourquoi pas permettre une pêche à ceux qui sont prêts ou quand les conditions gagnantes sont toutes réunies? D’un côté, ça permettrait de réduire les efforts de pêche en même temps, parce que ce ne serait pas toutes les flottilles qui seraient en activités en même temps, le risque de collision avec les baleines serait beaucoup moindre.

Il ne reste que 366 baleines noires dans le monde, selon les dernières estimations du New England Aquarium Photo : New England Aquarium

Observateur du monde des pêches depuis une trentaine d’années, Robert Nicolas, estime que le volet économique semble au final peser beaucoup plus que la protection de la baleine noire dans la décision d’un départ commun ou non.

Une réponse?

Plus d’une semaine a passé sans que la ministre Joyce Murray ne réponde au ministre Lamontagne. Toutefois dans les ports du Nouveau-Brunswick, on s’active cette semaine à libérer les ports de la glace.

Un hélicoptère de l'entreprise québécoise HÉLINOVATIONS en pleine action pour aider à déglacer le port de Shippagan, cette semaine. Photo : Gracieuseté : Sylvie Chiasson Lanteigne

La question de la date reste donc en suspens.

En Gaspésie, la mise à l’eau à Newport, Sainte-Thérèse et Grande-Rivière n’est pas terminée, indique Robert Nicolas.

Les plus optimistes parlaient d’un départ pour la fin de la semaine. Une tempête de neige s’annonce. Peut-être que comme la résurrection, les premiers crabes de la zone 12 arriveront à Pâques.