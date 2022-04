Le projet d’aérogare à Trois-Rivières bat de l’aile

L'augmentation des coûts de construction et de rénovation de la nouvelle aérogare fait vaciller des élus au conseil municipal de Trois-Rivières.

En raison de l'inflation, le montant des travaux s'élève maintenant à 15,5 millions de dollars, c'est 4,4 millions de plus que prévu. Québec bonifie sa participation, mais à la fin du processus, la Ville devra débourser un montant additionnel de 1,5 million.

C’est justement pour approuver cette bonification de la subvention que le dossier est revenu à l’ordre du jour du conseil municipal.

Des élus remettent en question le projet tel que proposé. Les conseillers des districts de Pointe-du-Lac et des Estacades demandent notamment à ce que le projet soit retravaillé pour le rendre plus raisonnable . Ils se contenteraient de simples rénovations.

On va le prendre où ce 1,5 million alors qu’on a de la misère à financer des piscines , indique le conseiller de Pointe-du-Lac, François Bélisle. C’est de l’écoblanchiment , a-t-il ajouté évoquant le fait que le projet de construction est certifié LEED.

Le maire leur répond que la Ville évalue en ce moment la possibilité d’effectuer des coupures au projet initial. Il est clair toutefois qu’il ne compte pas remettre en question la nécessité de construire et rénover l’aérogare parce qu’il considère que la population de Trois-Rivières est derrière lui.

« Quand les gens ont voté pour moi à 62%, ils étaient en faveur de l’aéroport. C’était en premier dans mes lignes de campagne. On a travaillé très fort, les gens se sont réjouis qu’on aille de l’avant avec l’aéroport et vous essayez encore une fois de ramener les votes là-dessus. » — Une citation de Jean Lamarche, maire de Trois-Rivières

On s’enligne vers un mur , dit le maire

Les effets de l’inflation et du contexte économique sur le coût des projets à la ville inquiètent les élus. À titre d’exemple, le montant des travaux de réfection du réservoir d’eau Saint-Jean est passé de 46 à 77 millions de dollars.