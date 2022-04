Des appréhensions et des attentes pour l’arrivée d’Uber dans la région

La semaine dernière, le géant américain a annoncé qu’il rendrait disponible son application partout au Québec d'ici le début de l'été, en plus de Montréal, Québec et Gatineau, où c’est déjà le cas depuis quelques années.

Uber a indiqué par courriel mardi que plusieurs personnes du Saguenay-Lac-Saint-Jean et d'autres régions du Québec ont signifié leur intérêt à utiliser l'application, depuis l'annonce.

Alors que l'industrie du taxi est frappée elle aussi par une pénurie de main-d'oeuvre, l'entreprise Uber fait le pari qu'elle attirera des chauffeurs au Saguenay-Lac-Saint-Jean pour étendre son offre de service.

Un échec à prévoir, selon Taxis Unis

De son côté, le propriétaire de Taxis Unis de Chicoutimi, Hugo Lapointe, est persuadé que l'aventure du géant américain est vouée à l'échec dans la région. On pense que ce sera éphémère , a-t-il prédit.

Taxi Naudville dessert le territoire almatois au Lac-Saint-Jean. Photo : Radio-Canada

Selon lui, la nouvelle loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile, en vigueur depuis octobre 2020, a fragilisé l'industrie du taxi.

Par expérience, il a expliqué qu’il est difficile de toujours faire correspondre l’offre à la demande.

L'équilibre est vraiment dur à atteindre. Et pour avoir ça, ça prend des contrats, une panoplie de trucs, tu ne peux pas juste avoir des clients de nuit, car tu n’auras pas de chauffeurs de jour. C'est complexe tout ça , a-t-il poursuivi.

Un peu d'indifférence à La Baie

Du côté de Taxi 2151, le président, Alexandre Morin, croit que l’application attirera ceux qui sont plus à l’aise avec les technologies.

C'est beaucoup les jeunes qui l'utilisent via l'application Uber, je pense qu'ils vont essayer de rentrer par là. Est-ce que ça va fonctionner ou pas? Je n’en ai aucune idée , a-t-il avoué.

Alexandre Morin est le président de Taxi 2151 à Saguenay. Photo : Radio-Canada

Cette compagnie a dernièrement dû réduire ses heures de service la fin de semaine, faute de chauffeurs. Cette tentative de percée de la multinationale le laisse indifférent.

À La Baie, ça a toujours été notre petite affaire, notre petite ville. On a des contrats qu'Uber ne pourra probablement pas aller chercher. Si nos clients veulent prendre Uber, ils le prendront, mais je ne pense pas que ça devienne une compétition, que les chauffeurs auront moins d'ouvrage parce qu'Uber est là , a-t-il mentionné.

Un bon accueil à Dolbeau-Mistassini

L'arrivée de la plateforme Uber fait aussi des heureux. Je suis terriblement content , a déclaré le maire de Dolbeau-Mistassini, André Guy.

Dans cette municipalité jeannoise, la seule entreprise traditionnelle de taxis a fermé ses portes il y a un mois.

J'ai vu les incitatifs pour avoir de la main-d'oeuvre pour mettre ce service et soyez sûrs d'une chose, on est là pour les aider et pour que ce service fonctionne, parce que c'est un service essentiel et on en a besoin , a lancé le maire élu en novembre dernier.

Afin d’attirer des chauffeurs, Uber lance une campagne de recrutement qui comprend des incitatifs financiers, une hausse tarifaire de 11 %, un supplément temporaire pour l’essence et des primes de 1000 $.

Toujours à Dolbeau-Mistassini, un service de raccompagnement parallèle est même né pour desservir les citoyens les soirs et les fins de semaine.

On espère qu'avec Uber, ça va remplir les plages horaires que nos services conventionnels ne peuvent pas donner , a-t-il conclu.

D'après un reportage de Roby St-Gelais