Des inégalités dans les salaires des éducatrices en garderie dénoncées au N.-B.

Les éducatrices de la petite enfance au Nouveau-Brunswick ont eu droit à une hausse de salaire depuis le 1er avril, mais leurs collègues qui travaillent avec les enfants de 6 ans et plus n'ont pas eu droit à la même chose. Ce changement inquiète les services de garde après classes, qui se questionnent quant à leur avenir.

Comment le gouvernement a réussi à faire une telle décision, sans tenir compte du groupe d’enfant de 6 à 12 ans, on se sent un petit peu comme s'ils ont été oubliés , indique Renay Martin-Landry, propriétaire du centre éducatif le Platinum à Dieppe.

Pour elle, c’est illogique d’exclure les éducatrices pour les enfants d’âge scolaire. Les après-classes sont aussi importants que les 0-5 ans par rapport au développement, les apprentissages.

Depuis le début du mois, le salaire horaire des éducatrices de la petite enfance qualifiées est passé de 19 $ à 23,47 $; pour les éducatrices de la petite enfance non qualifiées, le salaire est passé de 14,90 $ à 16,90 $.

Les éducatrices des enfants d’âge scolaire n'ont pas eu d'augmentation de salaire.

Renay Martin-Landry croit que le gouvernement aurait dû consulter les garderies avant de faire ce changement au salaire. Photo : Radio-Canada / Océane Doucet

Les éducatrices doivent pourtant suivre les mêmes formations et faire les mêmes études, mais il existe dorénavant un écart dans les salaires. Selon Renay Martin-Landry, c’est comme si une enseignante de première année est plus payée qu’une enseignante de troisième année .

Il arrive que les mêmes employés travaillent avec les différents groupes d’âge dans les mêmes établissements, et que leur taux horaire varie dorénavant au cours de la journée dans le même établissement.

C’est le cas de Carly Hannay, éducatrice à la garderie Champlain. Le matin je suis avec les jeunes, pis l’après-midi avec les après classes, pour moi ça m’affectera vraiment [...] ça va faire un changement dans ma paie.

Instabilité du personnel

La directrice adjointe de la garderie Champlain, Ichrak Kahlaoui, se réjouit qu’une hausse de salaire ait été accordée. Elle reconnaît toutefois que l'instabilité se fait sentir dans sa garderie, qui compte des enfants des deux groupes d’âge.

Ça va faire beaucoup de va-et-vient. C’est sûr, des éducatrices vont partir, on ne veut pas tomber de nouveau dans ce bateau-là parce que, engager de nouveau, [ça équivaut à une ] instabilité pour l’enfant, insécurité pour l’enfant, pour nous, ça va juste empirer les choses.

Ichrak Kahlaoui est directrice adjointe de la garderie Champlain, qui offre des services pour les jeunes enfants et les enfants d'âge scolaire. Photo : Radio-Canada / Océane Doucet

Pour Renay Martin-Landry, c’est important de garder les employés actuels de la garderie, en raison de la relation qu’ils ont bâtie avec les enfants.

Et débourser elle-même l’argent nécessaire pour combler la différence entre les salaires des deux groupes, qui s’élève à plus de 4 $, n’est pas évident. Il faudrait possiblement faire payer les parents, ce qui irait à l'encontre de l'objectif du programme des garderies à 10 $ qui vise à alléger ces dépenses.

Problèmes chroniques de recrutement

Cette hausse de salaire pour la petite enfance pourrait non seulement inciter la migration d’éducatrices vers d'autres postes, mais aussi compliquer le recrutement pour les postes d'après-classe.

La directrice du centre parascolaire Entres-Amis, Sylvie Lang, trouve que le recrutement dans le secteur est très difficile en ce moment.

Sylvie Lang croit qu'il sera encore plus difficile de retenir les éducatrices dans les centres de garde après classes. Photo : Radio-Canada / Océane Doucet

Dans le moment c’est très difficile de garder nos éducatrices, on a de la compétition très forte, même avec le district scolaire, qui vont travailler pour un meilleur salaire comme aide en éducation , explique-t-elle.

Sylvie Lang avoue que le salaire de base qu’offre son centre d’après-classe ne peut compétitionner avec le 23 $ à la petite enfance.

Le ministère réagit

Le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance a indiqué, par courriel, que le financement pour les hausses de salaire est lié à l’Accord Canada-Nouveau-Brunswick sur la garde des enfants, ce qui fait en sorte qu'il ne peut pas être alloué aux programmes destinés aux enfants d'âge scolaire .

Le ministère assure être au courant des complications qu’apporte cette hausse de salaire, et continue de consulter et discuter avec les personnes exploitantes pour dégager des pistes de solutions .

Sylvie Lang se dit prête à en discuter davantage avec le ministère.