725 000 $ pour enrichir l’offre muséale au Bas-Saint-Laurent

Québec confirme près de 725 000 $ pour l’offre muséale au Bas-Saint-Laurent, qui bénéficieront au Musée régional de Rimouski et la Corporation de développement faunique, touristique et culturel (FAUCUS), à Causapscal.

La ministre du Tourisme et ministre responsable du Bas-Saint-Laurent, Caroline Proulx, en a fait l'annonce mardi par voie de communiqué, au nom de la ministre de la Culture et des Communications du Québec (MCCQ), Nathalie Roy.

Cette aide gouvernementale permettra au Musée régional de Rimouski de réaliser sa première exposition permanente en 50 ans d’existence. Ça va être une grosse première! , se réjouit Daisy Boustany, la nouvelle directrice du musée à qui le ministère a octroyé près de 377 000 $.

Cette exposition sera axée sur le territoire et l’identité régionale qui en découle, explique Mme Boustany.

« Dans le Bas-Saint-Laurent, à Rimouski, tout le monde, je pense, est amoureux de son territoire. On souhaite vraiment explorer cette notion-là. » — Une citation de Daisy Boustany, directrice du Musée régional de Rimouski

La directrice générale du Musée régional de Rimouski, Daisy Boustany Photo : Radio-Canada / Marie-Christine Rioux

Le besoin d’avoir une exposition permanente qui traite de la région avait beaucoup été exprimé par le milieu, indique-t-elle.

On essaie vraiment d’ouvrir le musée, de créer une forme de réappropriation par la communauté, et comment faire d’une meilleure façon que de proposer une exposition dans laquelle les gens vont se reconnaître , affirme la directrice.

Le Musée régional de Rimouski, après avoir consulté différents groupes pour alimenter la réflexion, fera interagir art contemporain, sciences et histoire, à l’image de sa mission et de sa collection. Il promet aussi de créer de nouveaux contenus multimédias et numériques.

La nouvelle exposition permanente aura aussi un fort volet éducatif, qui pourra rayonner dans les classes de la région.

Le sculpteur Gilles Mihalcean discute de son œuvre avec des étudiants du cégep (archives). Photo : Radio-Canada

Les sommes annoncées mardi s’inscrivent dans le cadre de l’appel de projets pour le soutien des expositions permanentes et itinérantes cette année.

Elles visent à renouveler ou bonifier la qualité de l’offre muséale au Québec en soutenant notamment la conservation et la mise en valeur des éléments du patrimoine, et en augmentant l’accès aux collections dans l’ensemble du territoire.