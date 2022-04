YouTube met-elle vraiment plus de publicités au début de ses vidéos?

Plusieurs internautes ont remarqué ces jours-ci que des vidéos sur YouTube prenaient plus de temps qu’à l’habitude avant d’être lancées, en raison d’une recrudescence de publicités. Ce n’est pas qu'une impression : la plateforme met bel et bien plus d’annonces au début des vidéos… mais pour seulement 1 % des internautes dans le monde.