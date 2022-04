La Vallée-de-l’Or veut favoriser l’ouverture de nouveaux services de garde

Selon le bureau coordonnateur de la Vallée-des-Loupiots, 260 places en milieu familial ne sont toujours pas comblées dans la Vallée-de-l’Or. Malgré une campagne d’attraction lancée l’été dernier par les chambres de commerce de la région, très peu de nouveaux services de garde ont ouvert leurs portes.

La campagne n’a pas donné le succès qu’on espérait, reconnaît Myriam Pilote, directrice adjointe au bureau coordonnateur. On pourrait facilement ajouter de 30 à 40 milieux de garde demain matin sans aucun problème, avec assez de clientèle pour les remplir.

La Vallée-des-Loupiots obtient aujourd’hui l’aide de la MRC pour mousser le recrutement de personnes qui n’ont pas de milieu de garde et qui pourraient s’engager à offrir le service pendant quelques années en gardant leurs enfants et ceux des autres.

On sent qu’il y a encore beaucoup de mythes autour de l’ouverture d’un milieu familial reconnu. Les gens croient que c’est compliqué, difficile, demandant. Mais en bout de ligne, on veut faire comprendre aux gens que ça ne demande pas une scolarité très imposante. C’est accessible à tout le monde qui a le bien-être des enfants à cœur , ajoute Myriam Pilote.

L'installation du CPE de la Vallée-des-Loupiots sur l'avenue Paquin. Photo : Radio-Canada / Mélanie Picard

La Vallée-des-Loupiots tiendra une rencontre d’information le 20 avril, conjointement avec la MRC, afin d’expliquer toutes les démarches pour pouvoir ouvrir son milieu de garde. On pourra aussi expliquer l’accompagnement offert aux futurs entrepreneurs, mais aussi le support financier qui leur est offert, y compris une subvention de 3500 $ au démarrage et un soutien au revenu pendant huit semaines.

On s’est dit pourquoi ne pas aider des entrepreneurs à combler leurs propres besoins et soutenir d’autres travailleurs qui ont des besoins de service de garde pour réintégrer le marché du travail. C’est un grand besoin pour la vitalité économique de notre territoire. On pense qu’en apportant notre expertise en accompagnement à celle de la Vallée-des-Loupiots, ça va être gagnant pour les personnes qui veulent lancer un projet , explique Marie-Andrée Mayrand, directrice du Service de développement local et entrepreneurial à la MRCVO.

En plus du soutien de la MRC, la Vallée-des-Loupiots espère que la hausse de 16 % du financement offerte par Québec aux gestionnaires de services de garde en milieu familial portera rapidement ses fruits.