Une première compétition internationale pour la gymnaste Tegan Shaver

La Gatinoise vient tout juste d'être couronnée championne au total des épreuves chez les juniors à la compétition Élite-Canada. Elle a notamment éclipsé la compétition à la table de saut et aux barres asymétriques, en plus de prendre le 5e rang au sol.

C'était quand même une surprise. Je sentais que mes routines s'amélioraient, mais je ne m'attendais pas à gagner, je voulais seulement bien faire , explique l'adolescente.

Gymnastique Canada l'a donc choisie pour représenter le pays le week-end prochain, à Jesolo, dans la région de Venise, en Italie. Tegan Shaver devient ainsi la première gymnaste formée chez Unigym Gatineau à rejoindre l'élite mondiale.

On est bien heureux et bien fier. Ça signifie vraiment qu'on continue d'accroître le rayonnement national et international, qui est une priorité pour Unigym Gatineau , rappelle Marie-Ève Poitras, la directrice technique du club.

Par son talent et son éthique de travail, l'athlète de 14 ans inspire déjà la prochaine génération de gymnastes de l'Outaouais.

Elle est spéciale, elle a une sorte d'étincelle dans les yeux. Elle est très forte, c'est sa force physique qui la démarque des autres , souligne Dave Fallon, son entraîneur.

Au-delà de son talent, c'est une athlète très travaillante qui fait preuve de beaucoup de résilience. Elle est toujours prête à surmonter les prochains défis pis sortir plus forte à la suite d'un échec , rajoute Mme Poitras.

La jeune gymnaste Tegan Shaver (archives). Photo : Radio-Canada / Jonathan Jobin

Chose certaine, ce premier test outre-mer sera déterminant dans sa quête de se qualifier pour les Jeux olympiques de Paris en 2024, mais pour l'instant, l'adolescente ne pense qu'aux routines qu'elle effectuera en Italie.

« Je suis excitée, un peu nerveuse, mais plus excitée qu'autre chose. C'est super d'enfin pouvoir démontrer ce que je sais faire et représenter le Canada. » — Une citation de Tegan Shaver, gymnaste de 14 ans, Unigym Gatineau

D'ici à la compétition, qui s'amorce officiellement samedi, Tegan Shaver a quelques entraînements de prévus à son horaire... mais aussi un peu de tourisme!