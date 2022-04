Une seconde vie pour l’école de Saint-Elzéar

Les élus ont adopté lundi soir une résolution pour acquérir l'école du village, fermée depuis 2016, dans le but de la transformer en centre multifonctionnel.

En juin 2016, l'école de Saint-Elzéar a fermé ses portes, faute d'élèves. La mairesse de la Municipalité, Pâquerette Poirier, veut maintenant redonner vie à l'endroit.

L'hôtel de ville pourrait y déménager, ce qui lui permettrait d’être plus visible et accessible. Plusieurs autres organismes pourraient aussi s’y installer.

On a les 50 ans et plus qui sont intéressés, la fabrique de Saint-Elzéar, la Maison des jeunes, le Comité de loisirs , explique-t-elle.

La transaction d’un montant de 20 000 $ doit maintenant être approuvée par les autorités scolaires.

La mairesse de Saint-Elzéar, Pâquerette Poirier. Photo : Radio-Canada / Isabelle

La mairesse souhaite que l'endroit soit rassembleur et vienne même pallier la fermeture de l'église du village.

Les lieux de rencontre avant ça, c’était l’épicerie, l’église, et là on n’a plus ça. On va donc s’organiser peut-être pour avoir une petite chapelle dans la grande école et pour être en mesure de faire des cafés de l’amitié après les décès , raconte-t-elle.

« Un lieu où les gens vont se rencontrer, vont se jaser : c’est ce qui nous manque à Saint-Elzéar » — Une citation de Pâquerette Poirier, mairesse de Saint-Elzéar

Grâce à ce projet, la Maison des jeunes de la municipalité pourrait être déménagée dans un local plus grand.

On va être plus à l’aise, surtout s’il y a des jeunes qui veulent se confier, à ce moment-là on n’est pas comme ici où c’est restreint, mais là-bas, c’est grand. J’ai hâte! , lance Lynn Savoie, coordonnatrice de la Maison des jeunes de Saint-Elzéar.

La maison des jeunes de Saint-Elzéar. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

La Municipalité souhaite également aménager quatre chambres dans l'ancienne école qui pourraient servir d'hébergement aux travailleurs de passage et assurer un financement autonome du projet.

Si on prend les personnes qui viennent à la scierie, des chargés de projet, des attachés, des directeurs d’autres usines, ils n’ont pas tout le temps de la place à Bonaventure pour demeurer , explique la mairesse.

Pâquerette Poirier estime le coût du projet de conversion de l'école à plus d'un million de dollars. Elle espère obtenir des subventions gouvernementales.

Il ne faut pas que ce soit un fardeau pour la municipalité parce qu’on est 241 [contribuables] , espère-t-elle.

Obtenir l'aval du centre de services scolaire CSS

La vente de l'école demeure toutefois conditionnelle à l'approbation du conseil d'administration du Centre de services scolaires (CSS) René-Lévesque.

Les administrateurs vont se pencher là-dessus, mais à la lumière des discussions qu’on a eues à la dernière rencontre, il y a de fortes chances qu’on aille de l’avant avec la vente à la Municipalité , indique Louis Bujold, directeur général du centre de services scolaire CSS René-Lévesque.

Louis Bujold, directeur général du Centre de services scolaire René-Lévesque. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Depuis le début 2022, le conseil d'administration du centre de services scolaire CSS René-Lévesque s’est dit favorable à la vente des écoles de Saint-Alexis-de-Matapédia pour un projet communautaire et de Val-d’Espoir à Percé pour le projet d’école d’agriculture.

Les deux projets de vente sont actuellement en attente de l’autorisation du ministère de l’Éducation, qui devra aussi donner son aval à la transaction à Saint-Elzéar.

Si tout fonctionne, le bâtiment scolaire pourra changer de vocation en 2023.

D'après un reportage d'Isabelle Larose