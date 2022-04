Un nouveau bloc opératoire privé à Québec

Situé dans le même bâtiment que la Clinique médicale de Sillery sur l'avenue Maguire, cette salle d'opération est le fruit d'une collaboration entre la clinique Opéra MD et le gestionnaire Groupe Santé Expert.

Le nouveau bloc opératoire — nommé Verdi — sera constitué de deux salles qui permettront d'effectuer des chirurgies orthopédiques et diverses chirurgies mineures d'une journée , précise-t-on dans un communiqué diffusé de façon conjointe par les deux entreprises.

On vise une ouverture cet été , explique le Dr Daniel Lapointe, président d'Opera MD. Il souhaite que cette nouvelle salle puisse permettre de désengorger le système de santé.

Chirurgies de la cataracte

Il y a une possibilité que des chirurgies de la cataracte soient offertes à cet emplacement, pour le Centre hospitalier universitaire CHU de Québec, par exemple , illustre-t-il.



Opera MD dit effectuer 5000 opérations par année. 4000 d'entre elles (80 %) sont faites dans le cadre de partenariats avec le réseau public, les clients n'ont donc rien à débourser, selon le Dr Lapointe.