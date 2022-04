Winnipeg veut sortir la culture de cannabis de ses zones résidentielles

On fait aussi de l’information en format collation.

Les élus du Comité de la propriété, de la planification et du développement ont voté en ce sens mardi afin d’obliger les producteurs approuvés par Santé Canada à opérer dans des zones industrielles.

Pour autant, la Ville ne propose pas d’interdire aux gens de faire pousser de petites quantités de cannabis thérapeutique pour leur consommation personnelle.

Les modifications visent seulement les installations de production de cannabis désignées, c'est-à-dire des endroits où du cannabis est cultivé par une personne autorisée par Santé Canada à produire une quantité limitée pour un client ayant une ordonnance médicale.

Parallèlement, le Comité de la protection et des services communautaires examinera la semaine prochaine un rapport qui exige que les producteurs de cannabis thérapeutique se munissent d'un permis. Les lieux de production devraient également être inspectés par la Ville. Des amendes pourraient alors être données en cas de non-respect.

Le conseil municipal devra, ensuite, approuver ces décisions pour qu’elles entrent en vigueur.

En octobre dernier déjà, la capitale manitobaine voulait encadrer et limiter les endroits où de la culture de marijuana médicinale pouvait avoir lieu. Le but est de faire en sorte que la production de cannabis n’ait plus lieu dans des zones résidentielles.