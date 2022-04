Malgré une augmentation des hospitalisations liées à la COVID-19 dans la province, la Colombie-Britannique va de l’avant avec la levée du passeport vaccinal vendredi. Par ailleurs, les personnes âgées de 70 ans et plus et celles vivant dans des établissements de soins de longue durée peuvent recevoir dès maintenant une quatrième dose du vaccin anti-COVID.

Les membres des communautés autochtones âgées de 55 ans et plus peuvent aussi s'en prévaloir.

Plus tôt mardi, le Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI) a affirmé que les provinces et les territoires devraient se préparer rapidement  (Nouvelle fenêtre) à offrir une deuxième dose de rappel aux adultes de 80 ans et plus vivant dans des collectivités ou établissements de soins de longue durée. Une quatrième dose peut également être envisagée pour les aînés de 70 à 79 ans dans ces établissements, selon le Comité consultatif national de l'immunisation CCNI .

Les autorités sanitaires de la Colombie-Britannique n’avaient pas tenu de point de presse depuis plusieurs semaines.

Les taux quotidiens d’hospitalisation présentés mardi par les autorités sanitaires montrent une légère augmentation des admissions liées à la COVID-19 dans les hôpitaux ces deux dernières semaines, visibles surtout pour la tranche d’âge des 80 ans et plus.

Vendredi, les autorités sanitaires en ont enregistré 274, un nombre qui a grimpé à 321 lundi, soit près d'une cinquantaine de plus.

La santé publique se base également sur la surveillance des eaux usées pour déterminer que les cas de COVID-19 ont légèrement augmenté pendant cette période.

Ces augmentations étaient prévisibles, à mesure de la levée des restrictions sanitaires, soutient la médecin hygiéniste en chef de la province, Bonnie Henry.

À la mi-février, la province a levé ses limites sur les rassemblements privés, mais aussi les salles de sports, les bars, les restaurants et les boîtes de nuit. Depuis le 10 mars, le port du masque n’est plus obligatoire non plus en Colombie-Britannique.

La santé publique a également annoncé mardi que ses rapports sur l’évolution de la pandémie seront désormais publiés toutes les semaines plutôt que tous les jours. Les indicateurs basés sur une moyenne de sept jours sont plus représentatifs que ceux basés sur des données quotidiennes, d’après les autorités sanitaires provinciales.