COVID-19 : les hospitalisations continuent d’augmenter au Nouveau-Brunswick

Si les hospitalisations semblent avoir diminué considérablement par rapport à la dernière mise à jour – mardi dernier on rapportait 142 hospitalisations – ce n’est que parce que le gouvernement provincial ne compte plus que les personnes qui sont à l’hôpital en raison de la COVID-19. Les personnes qui ont la COVID-19 et qui sont hospitalisées pour d’autres raisons ne font plus partie des statistiques.

Les personnes hospitalisées en raison de la COVID-19 ont augmenté considérablement, passant de 66 personnes la semaine dernière, à 78 cette semaine [du 27 mars au 2 avril]. Il s’agit d’une augmentation de 18 %.

Neuf personnes sont aux soins intensifs, soit quatre personnes de plus que la semaine dernière.

Les cas aussi augmentent

Les cas signalés de COVID-19 augmentent également, atteignant 8670 nouveaux cas cette semaine. Au total, 3888 personnes ont obtenu un résultat positif à un test test d'amplification en chaîne par polymérase PCR et 4782 personnes ont déclaré avoir obtenu un résultat positif à un test rapide.

C’est environ 1000 cas de plus que lors du dernier bilan hebdomadaire.

Au cours des dernières semaines, des experts et des élus ont dénoncé que le gouvernement demande aux Néo-Brunswickois d’évaluer eux-mêmes les risques dans leur gestion de la pandémie, puisque toutes les mesures de santé publique ont été levées, mais qu'il fournit moins de données sur l’évolution du virus pour les aider à évaluer ce risque.

Si nous recevons des commentaires du public comme quoi nous devons ajouter [plus de données], nous en tiendrons compte , a déclaré la ministre de la Santé Dorothy Shephard la semaine dernière. Mais nous ne sommes pas, vous savez, en train de cacher des informations.

Le rapport hebdomadaire sur l’évolution de la pandémie au Nouveau-Brunswick est désormais disponible sur la plateforme ÉPICOVID  (Nouvelle fenêtre) , du gouvernement provincial.