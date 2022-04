Mika reporte son concert à La Baie

On fait aussi de l’information en format collation.

Ses admirateurs devront patienter quelques semaines de plus puisque l’événement aura plutôt lieu le 28 avril. Les détenteurs de billets peuvent conserver leur siège réservé ou se faire rembourser.

La tournée nord-américaine du chanteur est perturbée depuis quelques jours puisque plusieurs autres concerts ont été reportés, dont ceux de Québec et de Montréal.

Sur son compte Instagram, Mika précise que lui et des membres de son équipe sont malades, sans donner plus d’explications. Ils doivent récupérer et apporter des changements à l’équipe de tournée.