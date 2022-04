Crabe des neiges : des solutions pour que les Québécois continuent d’y avoir accès

Cette année, manger du crabe est loin d'être à la portée de toutes les bourses. Le crustacé se vend 20 % plus cher qu’en 2021, notamment en raison d'une forte demande mondiale et d'une baisse des stocks pêchés à l'international au cours des dernières années.

Alors que les prix s'emballent, comment faire, alors, pour que la ressource qui est pêchée chez nous puisse continuer d'être consommée au Québec, à un prix raisonnable?

Le prix du crabe est très élevé pour les consommateurs cette année (archives). Photo : Radio-Canada / Samuel Ranger

Selon l'Institut de recherche en économie contemporaine IREC , il est primordial de revoir le modèle de la pêche au crabe des neiges dans le but, entre autres, de favoriser l'autonomie alimentaire et le marché local.

Une nouvelle recette, autre que le fish and ship, s'impose , estiment les chercheurs.

Protéger l'industrie et la consommation locale

On pourrait faire mieux en ce qui concerne la satisfaction de la demande québécoise , affirme le directeur adjoint de l’Institut de recherche en économie contemporaine IREC et membre du collectif Manger notre Saint-Laurent, François L'Italien.

Les Québécois raffolent du crabe. C’est un mets qui s’est fait un chemin dans les traditions familiales de Pâques. Pourquoi s’arrêter en si bon chemin? On pense que le crabe pourrait entrer davantage dans l’économie et l’autonomie alimentaire du Québec , dit-il.

Le crabe des neiges est très populaire dans les assiettes des Bas-Laurentiens, surtout pour la fin de semaine de Pâques (archives). Photo : Radio-Canada / Laurie Dufresne

Or, pour l'instant, plus de 95 % du crabe des neiges pêché au Québec est destiné au marché international. Le crabe s'exporte principalement aux États-Unis, au Japon et en Chine.

C'est pourquoi Québec devrait s'assurer qu'une part plus grande de la ressource reste dans la province, selon l'Institut de recherche en économie contemporaine IREC .

« Par exemple, si on se disait que 20 % de ce qui est pêché ici est réservé pour le marché québécois, ce serait déjà un excellent début. » — Une citation de François l'Italien, directeur adjoint de l'IREC

Sur cette portion destinée au marché local, un mécanisme pour stabiliser les prix pourrait être instauré. Ce prix serait potentiellement négocié entre les pêcheurs et les transformateurs afin de conserver marge de bénéfices acceptable, proposent les chercheurs.

Certains appellent ça du protectionnisme, mais est-ce qu'avec le sirop d'érable c'en est, est-ce qu'avec le lait c'en est? [...] En fait, c'est juste de maîtriser les barrières de base de l'économie , affirme M. L'Italien, qui estime que tout le monde serait gagnant à ce que les pêcheurs, transformateurs et poissonneries travaillent davantage en concertation.

Cette proposition devrait toutefois être sérieusement analysée par des experts pour ne pas déroger aux accords de libre-échange, précise-t-il.

De plus, certains transformateurs québécois aimeraient déjà écouler davantage leurs produits sur le marché québécois, mais plusieurs disent se buter à des problèmes de logistique, puisque cela implique de livrer de petites quantités à plusieurs endroits, plutôt que d'envoyer de grandes quantités dans des conteneurs pour l'exportation.

Diversifier la pêche

Par ailleurs, les chercheurs de l'IREC suggèrent également de profiter de cette période faste dans l'industrie de la pêche au crabe des neiges pour créer un fonds de diversification des pêches.

Ce fonds, qui pourrait être financé par les acteurs de l'industrie et le gouvernement provincial, aurait pour but de sortir de la logique des 3 E – Extraire, emballer, exporter – et de développer le goût des Québécois pour des produits du Saint-Laurent, autres que les trois produits vedettes que sont le crabe, la crevette et le homard.

Le crabe, la crevette et le homard sont les crustacés les plus populaires dans l'assiette des Québécois (archives). Photo : Radio-Canada / Allison Van Rassel

D'après les auteurs de l'étude, les pêcheurs et transformateurs pourraient diversifier leurs activités en développant par ailleurs des produits de la mer à valeur ajoutée et seraient ainsi moins vulnérables aux aléas du marché ou à un effondrement des stocks dans leurs zones de pêche.

Ce n'est pas parce qu'il existe une gestion des stocks et une imposition de quotas règlementés par le ministère des Pêches et Océans que l'industrie de la pêche est à l'abri d'un effondrement des stocks d'une ressource , explique M. L'Italien.

Effectivement, le réchauffement des eaux et la diminution du couvert de glace modifient l'habitat du crabe des neiges, ce qui engendre déjà des conséquences sur sa répartition et son abondance dans le Saint-Laurent.