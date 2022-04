Deux ambulanciers sanctionnés pour avoir utilisé des forceps pour administrer du Keppra

Des documents du tribunal d'audience jettent la lumière sur les événements survenus en octobre 2020 à Elk Point et sur la décision du Collège des ambulanciers paramédicaux (Alberta College of Paramedics ACP ) dans ce dossier.

Déroulement des événements

Selon un exposé conjoint des faits, les deux ambulanciers paramédicaux concernés travaillaient pour Medavie Health Services West-Prairie EMS, un fournisseur privé d'ambulances à Elk Point, à 215 kilomètres au nord-est d'Edmonton.

Le 7 octobre 2020, ils ont été dépêchés au détachement local de la Gendarmerie royale du Canada GRC pour aider un homme qui semblait avoir des convulsions.

Le patient, identifié comme le patient A dans les documents du tribunal disciplinaire, était inconscient dans une cellule de détention lorsque les ambulanciers lui ont administré par voie rectale le médicament oral anti-épilepsie Keppra , à l'aide de grandes pinces angulaires.

Décision

La présidente du tribunal Belle Clark a écrit dans une décision datée du 23 septembre 2021 que la conduite des employés [de Medavie] était scandaleuse, imprudente et constituait un écart important par rapport aux normes attendues d'un employé régi par le gouvernement .

La décision note qu'aucun protocole actuel ne permet l'administration rectale de médicaments anticonvulsivants, et que même s'il y en avait, le Keppra n'est pas un médicament qui peut être administré par voie rectale.

L'utilisation de forceps y est décrite comme inacceptable.

Sanctions

Donald Hingley et Ryley Pals ont reçu une réprimande et chacun a été condamné à payer une amende de 1000 $. On leur a ordonné de suivre un cours d'éthique et on leur a dit que le collège publierait les détails des sanctions, ainsi que leurs noms.

Donald Hingley a aussi reçu l'ordre de ne plus superviser des étudiants paramédicaux pendant un an.

Il a également été sanctionné pour les commentaires désobligeants qu'il a faits, insinuant que le patient simulait ses symptômes pour éviter d'être incarcéré.

Les deux hommes ont par ailleurs été suspendus pour huit jours. Cependant, leur suspension a été contestée par le directeur des plaintes du collège, puis annulée lors d'un appel entendu le 30 mars.

La décision note que les deux hommes n'avaient pas d'antécédents disciplinaires, qu'ils avaient des remords pour leurs actions et qu'ils avaient coopéré à l'enquête.

Selon le comité d'appel, l'ajout de ces sanctions ne contribuait pas à servir la justice.

Images de surveillance

Après l'incident, un agent de la Gendarmerie royale du Canada GRC a demandé à un autre travailleur paramédical de Medavie, Adam Nichols, de regarder les images de surveillance.

M. Nichols, un ambulancier paramédical de soins avancés, a déposé une plainte officielle auprès de l'Alberta College of Paramedics ACP après avoir visionné la bande.

Le traitement que le patient a reçu était horrible, a-t-il dit à Radio-Canada/CBC. Je ne pourrais pas imaginer être traité de la façon dont cette personne a été traitée.

Selon lui, les sanctions contre Donald Hingley et Ryley Pals sont faibles et créent un mauvais précédent pour la profession et les soins aux patients.

Dans un courriel adressé à Radio-Canada/CBC, Donald Hingley a refusé de commenter sa conduite, mais a indiqué qu'il avait pris sa retraite en tant qu'ambulancier. Ryley Pals n'a pas pu être joint.

Avec les informations de Wallis Snowdon