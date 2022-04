Attentat au Métropolis en 2012 : un survivant témoigne au procès civil

Guillaume Parisien a décrit comment il a été appelé à la dernière minute pour aider à démonter la scène du Métropolis de Montréal, arrivant peu de temps avant le début de la fusillade, dans la nuit du 4 septembre 2012.

Richard Henry Bain a été reconnu coupable en 2016 d'un chef d'accusation de meurtre au deuxième degré et de trois chefs d'accusation de tentative de meurtre relativement à la fusillade survenue à l'extérieur du Métropolis, alors que la première ministre élue Pauline Marois prononçait un discours de victoire à l'intérieur.

Le technicien de scène Denis Blanchette a été tué dans l'attaque et son collègue David Courage a été blessé après avoir été touché par la même balle.

M. Parisien a décrit au tribunal les événements de cette nuit où le corps de M. Blanchette est tombé sur lui après la fusillade.

Il a déclaré au tribunal qu'il était aux prises avec des problèmes d'alcool et de drogue depuis septembre 2012 et a décrit la honte, la colère, le stress et les cauchemars qu'il a vécus après la fusillade.

M. Parisien et trois autres survivants qui ont été témoins de l'attaque affirment que la police de Montréal et la Sûreté du Québec n'ont pas correctement sécurisé les lieux et demandent 125 000 $ chacun, ainsi que plusieurs milliers de dollars pour une thérapie, en plus d'une somme forfaitaire de 100 000 $ en dommages-intérêts punitifs.