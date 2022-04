Andrée-Anne Tardy remporte le Prix de la nouvelle Radio-Canada 2022

Jeanne est bébé. Dans sa chambre, on n'entend que sa respiration, l'aiguille d'une horloge et la succion d'un sein tété. Puis Jeanne grandit. Signe du temps qui passe, les peluches et les hochets ont disparu, remplacés par un soutien-gorge et un roman policier. Et finalement, des traces de poussière sous l'emplacement des meubles, disparus aussi.