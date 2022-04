Une nouvelle candidature à la chefferie du NPD de la Saskatchewan

Née et ayant grandi à Prince Albert, elle se décrit comme une avocate métisse, une organisatrice communautaire et une militante pour la justice climatique.

Je ressens plus d'espoir maintenant que je n'en ai ressenti depuis très longtemps , lance-t-elle durant l’annonce de sa candidature, mardi.

Nous voulons un avenir différent pour cette province et c'est à nous de rendre cela possible , souligne Kaitlyn Harvey.

Les personnes derrière sa motivation sont sa famille notamment son fils de 14 ans.

En larmes, Kaitlyn Harvey a également évoqué l’histoire de son cousin Brendan Vermette qui a perdu la vie en prison et qui est une victime selon elle de la dépendance à la drogue, de la violence et de la discrimination.

Elle affirme que c’est le jour où elle a découvert qu’il est mort d'une surdose de drogue dans un pénitencier de Prince Albert qu’elle a su qu’elle ne pouvait plus se taire .

La nouvelle candidate indique que son parti n’est pas allé assez loin dans son engagement pour la santé mentale et le traitement de la dépendance aux drogues.

Kaitlyn Harvey, candidate à la chefferie du Nouveau Parti démocratique de la Saskatchewan (NPD) veut pousser plus loin l'engagement pour la santé mentale et le traitement de la dépendance aux drogues. Photo : CBC / Chanss Lagaden

Elle a été présentée et appuyée à Saskatoon par l'ancienne députée néo-démocrate Cathy Sproule.

Kaitlyn est prête à agir , affirme -t-elle.

La nouvelle candidate s’était déjà présentée sous la bannière du Nouveau Parti démocratique NPD aux élections provinciales de 2020.

Kaitlyn Harvey devient la deuxième personne en lice pour prendre la chefferie du Nouveau Parti démocratique NPD de la Saskatchewan, après Carla Beck.

Celle-ci a réagi sur les réseaux sociaux à la candidature de Kaitlyn Harvey.

Nous avons besoin de plus de personnes, de plus d'écoute et de plus d'idées , affirme-t-elle.

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

Sept anciennes membres néo-démocrates de l’Assemblée législative avaient apporté leur soutien à Carla Beck : Pat Atkinson, Judy Bradley, Doreen Hamilton, Deb Higgins, Carolyn Jones, Judy Junor et Suzanne Murray.