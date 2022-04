La Saskatchewan investit 11 M$ dans les soins médicaux d’urgence en milieu rural

Le gouvernement de la Saskatchewan a prévu une enveloppe de 11 millions de dollars supplémentaires dans le budget 2022-2023 pour les soins médicaux d’urgence (SMU) en milieu rural et éloigné.

Ce fonds additionnel contribuera également à combler les lacunes au sein des communautés rurales et éloignées grâce à la paramédecine communautaire et à améliorer le programme médical de premiers soins.

L’investissement bénéficiera à 27 communautés en Saskatchewan, dont celles de Maple Creek, de Melfort, de La Ronge et d’Indian Head.

Le nouveau fonds permettra d'ajouter environ 70 postes à temps plein et de s'attaquer à des domaines prioritaires essentiels dans des collectivités comme Redvers, Naicam et North Battleford.

Une partie de l’investissement, soit 7,3 millions de dollars, permettra à l'Autorité de la Santé de la Saskatchewan de stabiliser les services médicaux d'urgence en recrutant de nouveaux travailleurs paramédicaux et d’augmenter le nombre d’ambulances dans les 27 collectivités désignées.

Par ailleurs, un montant de 653 000 $ sera consacré à l’extension des services paramédicaux communautaires aux communautés rurales et nordiques.

En outre, les villes de Regina et Saskatoon obtiendront un montant 1,3 million de dollars pour recruter du personnel de la santé.

Renforcer les services médicaux d’urgence en milieu rural et éloigné

Pour le ministre de la Santé mentale et des Dépendances, des Aînés et de la Santé dans les régions rurales et éloignées, Everett Hindley, les Soins médicaux d'urgence SMU sont un élément précieux du système de soins de santé global.

« Notre gouvernement s'est engagé à remettre sur les rails les services médicaux d'urgence pour nos résidents en s'attaquant aux besoins critiques et en mettant l'accent sur les collectivités rurales, éloignées et du Nord. » — Une citation de Everett Hindley, ministre de la Santé mentale et des Dépendances, des Aînés et de la Santé dans les régions rurales et éloignées

Le vice-président des programmes provinciaux de l'autorité sanitaire de la Saskatchewan, Corey Miller, indique que cette augmentation de fonds permettra de réduire les temps d'attente pour les patients et de combler les lacunes en matière de services fournis à de nombreuses régions rurales.