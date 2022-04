Le maintien du port du masque, un moindre mal pour les quincailliers

C’est du moins ce qu’affirme le président de l'Association québécoise de la quincaillerie et des matériaux de construction (AQMAT), Richard Darveau, dont l’organisation représente plus de 1000 marchands, distributeurs et fabricants.

Au moment où s’amorce la plus importante période de l’année dans les domaines de la construction, de la rénovation et du jardinage au Québec, M. Darveau croit que le maintien du port du masque constitue un moindre mal.

Prêt à faire avec

On veut que ça se passe le plus facilement possible. On ne veut pas de tri à l'entrée. Alors [si] la seule mesure qui existe pour le mois d'avril, c'est le masque, je pense que tout le monde est prêt à faire avec , confie le président de l’Association québécoise de la quincaillerie et des matériaux de construction AQMAT en entrevue à Radio-Canada.

Richard Darveau juge que les propriétaires de quincailleries sont prêts à composer avec la prolongation du port du masque obligatoire dans les lieux publics. Photo : Radio-Canada

Richard Darveau affirme qu’à l’instar des citoyens qui composent leur clientèle, ses membres ont des avis partagés par rapport aux mesures sanitaires.

J'ai l'impression que les marchands de quincailleries ressemblent beaucoup à la population qu'ils desservent. Alors, il y en a qui voudraient que les mesures soient ad vitam æternam et il y en a d'autres qui auraient voulu qu'il n'y en ait jamais eu , explique-t-il.

« On retrouve vraiment de tout chez les marchands parce qu'on retrouve de tout chez leurs clients aussi. » — Une citation de Richard Darveau, président, Association québécoise de la quincaillerie et des matériaux de construction AQMAT

Sur les quelque 900 quincailleries qu’on retrouve au Québec, environ une centaine sont situées à proximité d’une frontière avec une province canadienne (Ontario ou Nouveau-Brunswick) ou un État américain.

Le directeur national de santé publique du Québec, Luc Boileau, recommande de prolonger l’obligation de porter un masque dans les lieux publics et les transports en commun au moins jusqu’au 30 avril. Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

Sachant que le Québec est la seule juridiction en Amérique du Nord à maintenir l’obligation de porter un masque, peut-on s’attendre à ce que des clients décident de parcourir quelques kilomètres de plus et traverser une frontière simplement pour ne pas avoir à porter de masque?

Restant de mesures sanitaires

Richard Darveau n'exclut pas cette possibilité. Il fait toutefois remarquer que l’inverse pourrait potentiellement se produire.

Certains marchands ont des raisons de croire qu'il y en a d'autres qui vont préférer l'hyper sécurité qu'apporte le masque et peut-être que des gens d'Ottawa ou même du Maine ou du Vermont vont traverser [la frontière] et, qui sait, vont aller dans une quincaillerie québécoise parce qu'il y a encore un restant de mesures sanitaires , avance le président de l’Association québécoise de la quincaillerie et des matériaux de construction AQMAT .

Avec des informations de Pascal Poinlane