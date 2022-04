Un jeu mobile de Rainbow Six en préparation à Montréal

Ubisoft Montréal a annoncé mardi qu’il développe depuis trois ans un nouveau jeu mobile qui s’ajoutera au catalogue de sa populaire série de jeu de tir stratégique Rainbow Six. Le titre, une adaptation de Rainbow Six Siege, sera offert gratuitement sur les magasins d’applications App Store et Google Play Store.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Nous souhaitons adapter l'univers de Rainbow Six aux appareils mobiles, pour permettre à davantage de gens à travers le monde de profiter de cette expérience de [tir à la première personne] compétitive, tactique et immersive, quand ils le souhaitent et là où ils le souhaitent , peut-on lire dans un billet de blogue sur le site d’Ubisoft.

Les joueurs et joueuses peuvent s’attendre à des parties de joueur contre joueur (JcJ, ou player vs player, PvP, en anglais) où deux équipes de cinq personnes s’affronteront, la défense contre l’attaque.

Les attaquants déploieront des drones d'observation pour obtenir des informations et pénétreront ensuite de manière stratégique au travers de murs destructibles, tandis que les défenseurs barricaderont les points d'entrée et utiliseront des caméras-espionnes ou des pièges pour sécuriser les lieux , peut-on lire dans le communiqué de presse.

« En mélangeant stratégie et travail d'équipe, les joueurs vivront l'expérience du combat rapproché tandis qu'ils alterneront entre l'attaque et la défense pour remporter la victoire. » — Une citation de Extrait du communiqué de presse

Les cartes Bank et Border de même que les modes de jeux JcJ Secure Area et Bomb, connus des adeptes de Rainbow Six Siege, répondront présents. Les internautes pourront aussi compter sur leurs agentes et agents préférés – et leurs compétences, gadgets et armes.

Bien qu’il s’agisse d’une adaptation de Rainbow Six Siege, la version mobile s’appuiera tout de même sur quelques modes exclusifs et commandes personnalisables .

« Nous avons tout repensé afin de rendre le jeu le plus ergonomique possible sur mobile. » — Une citation de L’équipe de Rainbow Six Siege Mobile

Par exemple, les joueurs et joueuses ne disposeront que d’une seule vie, les forçant à s’adapter rapidement aux environnements et maîtriser l’art de la fortification des lieux . Un nouveau système de jouabilité est prévu pour la version mobile, ainsi que des améliorations visuelles.

Le jeu aura droit à une interface utilisateur repensée pour les téléphones intelligents. Photo : Ubisoft Montréal

Le titre en préparation est piloté par une nouvelle équipe d’Ubisoft Montréal qui y est entièrement dédiée, avec l’appui d’autres studios du géant du jeu vidéo, dont ceux de Québec, Winnipeg et Halifax.

Ubisoft n’a pas précisé de date pour la sortie du jeu, mais indique dans la bande-annonce de dévoilement qu’il s’agit de la version pré-Alpha , ce qui signifie que la production n’a pas encore été mise à l’épreuve des tests par des joueurs et joueuses. Le studio invite par ailleurs les personnes intéressées à s’inscrire sur son site  (Nouvelle fenêtre) pour avoir une chance de participer aux futurs tests du jeu.

Cette annonce survient un peu plus de deux mois après qu’Ubisoft Montréal a lancé Rainbow Six Extraction, le plus récent opus de la série de jeux vidéo.