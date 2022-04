Ré-création MTL: la culture immersive pour ramener les gens au centre-ville

Ré-création MTL vise à revitaliser le centre-ville avec un total de huit propositions créatives et sensorielles gratuites destinées aux travailleurs et aux travailleuses, mais aussi aux touristes d’ici et d’ailleurs.

L’une de ces propositions est une version bonifiée du Festival Art Souterrain, renommé Festival Art Souterrain XL pour sa quatorzième édition. Dans un parcours agrandi, l’art contemporain s’empare du réseau piétonnier souterrain de Montréal avec la présentation d’œuvres d’une quarantaine d’artistes locaux et internationaux.

Au programme : installations, peintures, performances, vidéos, photographies, œuvres d'arts numériques et sculptures, regroupées sous le thème de la diversité et de l’inclusion. À voir jusqu’au 30 juin.

Montréal, un futur chef de file des espaces expérientiels?

Frédéric Loury, directeur général du festival, se réjouit de la main tendue du milieu des affaires et des propriétaires immobiliers vers le milieu des arts. Il croit d’ailleurs que c’est une tendance qui est portée à prendre de l’expansion.

Depuis un an, on ouvre davantage de conversations sur l’idée d’une présence à l’année, explique-t-il. De plus en plus de grands propriétaires comprennent l’utilité de se rapprocher des communautés et de faire en sorte que leurs espaces deviennent beaucoup plus expérientiels, et pas seulement utilitaires.

M. Loury affirme d’ailleurs que Montréal est bien placé pour devenir un leader dans ce mariage entre l’immobilier et l’expérientiel. C’est un cheminement qui est encore très rare à l’international , affirme-t-il.

Ça ouvre une voie phénoménale pour des studios de création, des artistes, des commissaires, des conservatrices, donc des travailleurs culturels [qui voudraient] présenter des œuvres, des créations, des approches qui pourraient s’inscrire beaucoup plus à long terme à l’intérieur de ces lieux.

Une arcade géante où le corps fait office de manette

Dans le même esprit, Moment Factory installera au premier étage du Centre Eaton un jeu d’arcade à échelle humaine auquel les gens pourront jouer de façon immersive grâce à la réalité augmentée.

On a repris le fameux concept des années 1980, mais l’idée, c’était de le sortir de l’écran , explique Marie-Pier Veilleux, directrice des affaires publiques et des relations internationales à Moment Factory.

C’est un terrain qui se déploie au Centre Eaton, où les gens vont être invités à aller jouer avec leurs collègues. Et c’est leur corps qui fait office de manette, donc on n’a pas à utiliser d’objets, on utilise des technologies de détection et de suivi de mouvements.

Jusqu'au 23 juin, les gens du public pourront donc s’affronter dans des jeux inspirés de classiques comme Tetris ou Pong, à la sueur de leur front. Mme Veilleux conseille d’ailleurs aux personnes intéressées de laisser de côté les bottes et les talons hauts au profit de chaussures de sport.

Bouchées sonores : un souper en compagnie de Martin Perizzolo

Amenant les activités immersives sur le terrain de la gastronomie, le restaurant Le Central, au coin de Sainte-Catherine et Saint-Laurent, propose de son côté des repas à savourer autant avec la bouche et les yeux qu’avec les oreilles, au son de récits audio développés par des artistes d’ici, avec une touche humoristique amenée par Martin Perizzolo.

On voulait quelque chose de ludique, c’est pourquoi on m’a approché. C’est une trame sonore qu’on écoute en mangeant en fait, avec une réflexion sur la solitude , explique l’humoriste.

Bouchées sonores est une expérience à vivre en solo ou à plusieurs jusqu’au 16 décembre pendant les heures d’ouverture du Central. Vous n’avez besoin que de votre téléphone intelligent, de vos écouteurs et de votre appétit.

L'activité a été conçue par le studio d’art et de design Daily tous les jours, qui a déjà réalisé des attractions collectives pour l'espace public, comme les balançoires musicales près de la Place des Arts.

La programmation complète de Ré-création MTL est offerte en ligne  (Nouvelle fenêtre) .