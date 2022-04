COVID-19 : un nouveau record d’hospitalisations au Bas-Saint-Laurent

La sixième vague de contagion du SRAS-CoV-2 continue de déferler sur la région alors que le nombre de personnes hospitalisées atteintes par le virus continue de croître. Selon le plus récent bilan du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent, 43 patients occupent un lit en zone chaude et une personne se trouve aux soins intensifs. Du jamais vu depuis le début de la pandémie en 2020.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS a d’ailleurs recommencé à hospitaliser des patients atteints de la COVID-19 dans d’autres centres hospitaliers que ceux de Rivière-du-Loup et de Rimouski. Il y a quelques jours à peine, tous les malades étaient concentrés dans ces deux hôpitaux, puisque la région avait atteint un plateau de contagion et que le nombre d’hospitalisations était stable.

Répartition des personnes hospitalisées atteintes de la COVID-19 au Bas-Saint-Laurent Répartition des personnes hospitalisées atteintes de la COVID-19 au Bas-Saint-Laurent Ville Zone chaude Soins intensifs Pédiatrie Obstétrique La Pocatière 2 0 0 0 Rivière-du-Loup 13 0 2 0 Témiscouata-sur-le-Lac 3 0 0 0 Rimouski 18 1 0 1 Amqui 1 0 0 0 Matane 3 0 0 0

Le portrait a changé rapidement et les centres hospitaliers de La Pocatière, de Témiscouata-sur-le-Lac, d'Amqui et de Matane accueillent maintenant un total de 9 patients.

L’âge des 44 patients hospitalisés varie de 20 à 98 ans. Le conseiller aux relations médias du CISSS, Gilles Turmel confirme que la capacité hospitalière régionale dédiée aux patients atteints du coronavirus est toujours de 48 lits, mais qu’il est possible de l’augmenter en cas de besoin.

De plus, le Bas-Saint-Laurent ajoute mardi un décès supplémentaire à son bilan global qui est maintenant de 124 morts depuis mars 2020.

Des éclosions sur tout le territoire

De nombreuses éclosions sont en cours. Des Centre d'hébergement et de soins de longue durée CHSLD de même que des Résidences privées pour aînés (RPA) sont durement éprouvés. Dans un document du ministère de la Santé et des Services sociaux, certains établissements de la région sont d’ailleurs classés zone rouge , ce qui signifie qu’il s’agit d’un milieu de vie ou plus de 25 % des résidents ont contracté la COVID-19.

C’est le cas pour 11 résidence privée pour aînés RPA , dont la Résidence Marie-Antoinette de Causapscal et 3 Centre d'hébergement et de soins de longue durée CHSLD dont le 2e étage de celui de Trois-Pistoles.

Le retrait du masque devra attendre

Devant la recrudescence des cas de COVID-19 et des hospitalisations des dernières semaines, le directeur national par intérim de la santé publique du Québec, Luc Boileau, a fait savoir mardi que les citoyens de la province allaient devoir continuer de porter le masque dans les lieux publics intérieurs, au moins jusqu’au 30 avril.

En conférence de presse, le Dr Boileau a affirmé prôner une approche prudente dans la foulée de la levée des mesures sanitaires.

Mardi, la santé publique faisait état de 31 décès supplémentaires et de 1479 personnes hospitalisées au Québec en raison de la COVID-19, soit 72 de plus que la veille.